Ejército de EE. UU. publicó impactante video de los recientes bombardeos contra el régimen islámico en Irán

Este miércoles 10 de junio, el Ejército de Estados Unidos informó sobre “ataques adicionales de autodefensa” contra múltiples objetivos del régimen de Irán en Medio Oriente.

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De acuerdo con un informe del Comando Central (CENTCOM), sus fuerzas lanzaron ataques contra las capacidades de vigilancia militar, los sistemas de comunicación y las instalaciones de defensa aérea iraníes en todo Irán.

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“Unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos dispararon municiones de precisión contra objetivos iraníes que representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”, detalló.

Según el informe del CENTCOM, “los ataques responden a la agresión injustificada y continua de Irán”.

La publicación del mando militar norteamericano en X estuvo acompañada de un impactante video en el que se ven parte de los ataque ejecutados, según las imágenes, desde embarcaciones militares en el mar.

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Ante el bombardeo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní aseguró que el Estrecho de Ormuz estaba cerrado, pero el Ejército desmintió tal afirmación y aseguró que “los buques comerciales continúan transitando dentro y fuera del estrecho esta noche”.

El día anterior, Washington había anunciado una ola de ataques como respuesta contra el régimen islámico por el derribo de un helicóptero Apache cerca al estrecho de Ormuz.

El Ejército dijo que había atacado las defensas aéreas, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos cerca del estrecho de Ormuz.

Por su parte, el régimen iraní bombardeó una base militar de EE. UU. en Baréin y amenazó con "respuestas más contundentes".

La escalada ocurre en momentos en los que ambos bandos mantienen activo un débil alto al fuego que se encuentra vigente desde el 8 de abril, y mientras buscan poner el fin de la guerra mediante una infructuosa negociación.