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Viernes, 10 de julio de 2026
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Bad Bunny

Bad Bunny enfrentará la justicia tras un fallo a una demanda que le hizo su expareja por presuntamente usar su voz sin autorización

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Bad Bunny - EFE
Bad Bunny - EFE
El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió un fallo en el rechazó el intento del equipo legal del cantante de desestimar la demanda.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, deberá enfrentar a la justicia tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Puerto sobre una demanda que le puso su expareja Carliz de la Cruz por el presunto uso no autorizado de su voz.

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El tribunal rechazó los intentos del equipo legal del cantante de desestimar la demanda, lo que permite que la demanda interpuesta por la abogada continúe su curso en los tribunales.

El fallo no establece ninguna responsabilidad del ‘Conejo malo’, pero si destraba el proceso judicial y permitirá que se analicen las reclamaciones presentadas por De la Cruz. La abogada pide una indemnización de 40 millones de dólares por el uso presuntamente no autorizado de su voz.

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La demanda a Bad Bunny por parte de su exnovia tendría que ver con su famosa frase ‘Bad Bunny, baby’. Según Carliz, el artista le pidió que grabara esto en un celular para darle un sello distintivo a su proyecto musical, pero después fue utilizada en unas canciones sin un contrato que autorice el uso de su voz.

En las canciones que apareció la frase que grabó la demandante serían Pa Ti’ (2017) y ‘Dos Mil 16’ (2022) y también en presentaciones en vivo sin su debida autorización.

Tras el fallo del Tribunal, el proceso judicial seguirá su curso y será un tribunal de primera instancia el encargado de determinar si Bad Bunny deberá responder por el uso de la grabación y por ende pagar lo solicitado por su expareja.

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