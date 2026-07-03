"Mañana estaríamos fuera de los alcances de la extensión de un gobierno que algunos calificábamos como ilegítimo": Perkins Rocha sobre el fin del plazo del interinato de Delcy Rodríguez

Este viernes, se cumple el plazo de 180 días del interinato de Delcy Rodríguez, quien encabeza el régimen venezolano desde la extracción del dictador Nicolás Maduro del pasado 3 de enero tras la operación militar de Estados Unidos en Caracas.

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Ahora son muchos los que piden en Venezuela que se respete la Constitución del país y se haga un llamado a elecciones; sin embargo, ni la Asamblea Nacional chavista (AN) ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen se han pronunciado sobre esto.

Para hablar sobre este tema, Perkins Rocha, abogado constitucionalista, expreso político venezolano y asesor jurídico de Vente Venezuela, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que "es un tema absolutamente polémico porque habemos varias personas que conformamos la comunidad jurídica de Venezuela que consideramos que Venezuela desde hace tiempo esta acéfala de República y acéfala de Presidencia".

Y explicó que "lo que ocurrió ese día, que fue la extracción de Nicolás Maduro y el inicio de un procesamiento en un tribunal internacional, era un vacío en la Presidencia y no hay quien la represente", por lo que considera que lo que debió de primar en ese momento era "un juicio político para resolver si aquello era una falta absoluta como es o una falta temporal".

Porque "si era una falta temporal, que es una salida que tenía el Parlamento, ha tenido que darle tres meses, 90 días, para que esa falta temporal cubriese la posibilidad del regreso de Nicolás Maduro" y que "vencido esos 90 días, establece la Constitución que podría darse una nueva prórroga, que suma 180 días, vencen hoy y mañana estaríamos fuera de los alcances de la prórroga o extensión de un gobierno que algunos calificábamos como ilegítimo, pero que a todo evento, hoy sería el último día, eso significa que el Parlamento debería hacer un llamado".

Rocha también aseveró que "lo que procede ser absolutamente certero, obrar con la verdad y hacer una declaratoria de falta absoluta, y un llamado del establecimiento de un cronograma para unas elecciones generales".

"Lo que ameritamos es de certeza jurídica para poder seguir caminando. Lo que falta en Venezuela, que se agrava con la tragedia natural que vivimos recientemente, es la falta de verdad, de certeza y para empezar a reconstruir el país hace falta un mínimo de honestidad para establecer una fecha cierta".