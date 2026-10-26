Estos son los precios de las entradas para el partido amistoso de Colombia ante Chile en Cali: lo recaudado será destinado para los afectados por el terremoto

El encuentro entre Colombia y Chile el próximo 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali tendrá un propósito que trasciende lo deportivo: los recursos recaudados por concepto de taquilla serán destinados íntegramente a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció los detalles de venta de boletería para este partido amistoso que, bajo el lema "Con Orgullo Colombiano", combina la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030 con una causa solidaria nacional.

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Precios de las entradas

Las entradas para el partido presentan cuatro opciones de localidades con diferentes tarifas. La zona Occidental, que comprende primer, segundo y tercer piso, tendrá un costo total de 380.000 pesos (332.500 pesos más 47.500 de servicio). La Oriental, en primer y segundo piso, se ofrecerá a 250.000 pesos (218.700 pesos más 31.300 de servicio). Las tribunas Norte y Sur tendrán el precio más accesible de 70.000 pesos cada una (61.200 pesos más 8.800 de servicio).

La comercialización de boletas se realizará únicamente a través de la página web de TuBoleta, sin venta en taquillas físicas, puntos presenciales ni por call center. Todas las entradas serán digitales y estarán disponibles en la aplicación TuBoleta Pass.

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La venta se dividirá en dos etapas. Los clientes de Bancolombia tendrán acceso prioritario desde el miércoles 28 de octubre a las 8:00 a.m. hasta el jueves 29 de octubre a las 7:59 a.m., utilizando tarjetas Visa Selección, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y Metal, además de tarjetas débito y crédito Bancolombia habilitadas para compras no presenciales.

La venta general iniciará el viernes 30 de octubre a las 8:00 a.m., hasta agotar existencias, aceptando todas las tarjetas de crédito y PSE. Las tarjetas internacionales deberán realizar la compra a través de su canal habilitado. Se permite adquirir máximo cuatro boletas por persona.

"Esta fecha de amistosos internacionales representa mucho más que una oportunidad de preparación competitiva", señaló la FCF en su comunicado oficial. La iniciativa cuenta con el aporte económico adicional de TuBoleta, que se suma a los recursos de taquilla para apoyar las labores de reconstrucción y asistencia.

La Federación agradeció el respaldo de la Alcaldía de Santiago de Cali, en cabeza del alcalde Alejandro Eder, por hacer posible este evento en la capital vallecaucana, convirtiendo cada entrada en "un gesto concreto de generosidad" hacia las familias damnificadas.