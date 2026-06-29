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Lunes, 29 de junio de 2026
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Departamento de Estado de Estados Unidos

El Departamento de Estado de EE. UU. se pronuncia sobre el polémico cruce de Diosdado Cabello con rescatista: "El incidente se resolvió"

junio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello discute con rescatista .. Foto: Captura / Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Diosdado Cabello discute con rescatista .. Foto: Captura / Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
A través de una respuesta dirigida a NTN24, el Departamento de Estado, en cabeza de Marco Rubio, indicó que el “incidente se resolvió” tras la discusión que quedó captada en video y ha sido divulgada en redes sociales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió este lunes a la polémica que protagonizó Diosdado Cabello, una de las figuras del régimen venezolano, con un rescatista norteamericano en medio de trágica situación que se vive en Venezuela tras terremotos devastadores del pasado miércoles.

A través de una respuesta dirigida a NTN24, el Departamento de Estado, en cabeza de Marco Rubio, indicó que el “incidente se resolvió” tras la discusión que quedó captada en video y ha sido divulgada en redes sociales.

“Hubo un desafortunado malentendido entre un miembro de un equipo de búsqueda y rescate urbano de EE. UU. y las autoridades interinas venezolanas”, dijo el Departamento de Estado a NTN24. “Ambas partes estaban claramente tratando de salvar vidas tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada”, agregó.

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En ese sentido, el organismo gubernamental explicó que el incidente fue resuelto y las partes continuaron con sus labores.

“El incidente se resolvió rápidamente y ambos pudieron continuar con sus respectivos esfuerzos para responder a los terremotos y brindar apoyo al pueblo venezolano”, añadió.

En un video se observa a Diosdado Cabello discutiendo con un socorrista norteamericano a quien le restringió el paso a una de las zonas donde se llevan a cabo rescates en medio de los escombros.

Allí, se escucha al rescatista norteamericano decirle a Cabello: “Déjame pasar para ayudar a alguien más”, mientras él lo impide y le pide que empuje la camioneta.

Congresistas de Estados Unidos han reaccionado al episodio, entre ellos, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.

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“Desde que los devastadores terremotos azotaron Venezuela, el presidente Trump y el secretario Rubio han liderado los esfuerzos para brindar asistencia humanitaria y salvar la mayor cantidad de vidas posible. Las desgarradoras imágenes de familias y niños rescatados de entre los escombros nos recuerdan la urgencia de esta misión”, dijo Balart.

“Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el resto de la cúpula del régimen deben saber que Estados Unidos está monitoreando muy de cerca esta situación. Más les vale no interferir ni sabotear estos esfuerzos humanitarios”, añadió.

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