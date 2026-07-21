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Fútbol

Legendario árbitro que estuvo en el Mundial 2026 se retira del fútbol tras dos décadas y más de 800 partidos dirigidos

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Anthony Taylor se retira del fútbol tras dos décadas-Foto: EFE
Anthony Taylor se retira del fútbol tras dos décadas-Foto: EFE
El colegiado inglés de 47 años anunció el final de su carrera profesional tras la conclusión de la Copa del Mundo, reconocido por su trayectoria en la Premier y torneos de la UEFA y FIFA.

El referí británico Anthony Taylor ha anunciado de manera oficial su retirada del arbitraje profesional a los 47 años, poniendo fin a una buena carrera de más de dos décadas en las que dirigió un total de 831 partidos oficiales, 432 de ellos en la Premier League.

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El último compromiso en la trayectoria del colegiado de Wythenshawe fue el cruce entre España y Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.

A Través de un comunicado emitido conjuntamente con la Premier League, Taylor reflexiona sobre los motivos de su decisión tras 16 temporadas en la máxima categoría del fútbol inglés y 14 años en la lista de árbitros internacionales de la FIFA.

"Arbitrar al más alto nivel ha sido un privilegio inmenso, pero la presión es intensa y el escrutinio es constante. Ha llegado el momento de dar un paso al costado y enfocarme en el siguiente capítulo de mi carrera", declaró el colegiado, quien también expresó su agradecimiento a sus asistentes habituales Gary Beswick y Adam Nunn así como a su familia.

Antes de dedicarse de lleno al arbitraje en 2006, Taylor trabajó como funcionario de prisiones. A lo largo de su trayectoria internacional dirigió finales emblemáticas, entre ellas la FA Cup (2017 y 2020), la Supercopa de Europa 2020, la final de la Liga de Naciones de la UEFA 2021, la final del Mundial de Clubes 2022 y la final de la UEFA Europa League 2023.

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Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió durante la Eurocopa 2020 en el partido entre Dinamarca y Finlandia, cuando su rápida y serena intervención médica fue clave para salvar la vida del futbolista danés Christian Eriksen tras sufrir un paro cardíaco sobre el césped.

Howard Web, director de arbitraje de la PGMOL (cuerpo arbitral del fútbol inglés), rindió homenaje al veterano réferi.

"Anthony ha prestado un servicio fantástico al fútbol durante muchos años. Se le encomendaron repetidamente los partidos de mayor responsabilidad a nivel nacional e internacional, dejando una marca imborrable en nuestra profesión".

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