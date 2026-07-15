NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
JEP
Programa: El Informativo

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante los últimos días se han incrementado los cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras conocerse que este organismo judicial le permitió a Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como Timochenko, exguerrillero de las FARC, viajar a España, mientras que las víctimas siguen sin ser reparadas. Para hablar de este tema, Javier Sarmiento, exministro de Justicia de Colombia, quien conversó con el Informativo de NTN24.

También le puede interesar

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Carta de preso político dirigido al gobierno de Donald Trump
Presos políticos

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Nicolás Maduro - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia

Terremoto en Venezuela

Familias venezolanas esperan maquinaria para recuperar los cuerpos bajo los escombros

Tragedia en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Periodista regresó a Venezuela tras 12 años para cubrir el doble terremoto: "fue desgarrador"

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Carta de preso político dirigido al gobierno de Donald Trump
Presos políticos

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Nicolás Maduro - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia

Tragedia en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Periodista regresó a Venezuela tras 12 años para cubrir el doble terremoto: "fue desgarrador"

Terremoto en Venezuela

Familias venezolanas esperan maquinaria para recuperar los cuerpos bajo los escombros

Más de Actualidad

Ver más
Grupos afines al chavismo no están permitiendo que el pueblo venezolano se organice para llevar insumos a los lugares más afectados - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Denuncian que funcionarios del régimen venezolano están impidiendo ayudas en medio de la tragedia que enluta al país

Consecuencias del terremoto en Catia La Mar - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“Muchos de esos presos perdieron a sus familiares en los terremotos, imagínate la incertidumbre que hay”: exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila

Donald Trump, sobre el acuerdo para fin del conflicto con el régimen de Irán - Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos ataca el régimen de Irán por tercera noche consecutiva tras advertencia de Trump

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Grupos afines al chavismo no están permitiendo que el pueblo venezolano se organice para llevar insumos a los lugares más afectados - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Denuncian que funcionarios del régimen venezolano están impidiendo ayudas en medio de la tragedia que enluta al país

Consecuencias del terremoto en Catia La Mar - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“Muchos de esos presos perdieron a sus familiares en los terremotos, imagínate la incertidumbre que hay”: exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila

Gustavo Petro | Foto AFP
Estados Unidos

Dan Newlin niega acusaciones de Petro sobre financiación a campaña de Abelardo de la Espriella en Colombia: “Petro, lo reto a que demuestre al pueblo colombiano esta información”

Marcelo Arévalo, tenista salvadoreño en Wimbledon - Foto: EFE
Wimbledon

Tenista latinoamericano hace historia al ganar título e ir por otro en la misma edición de Wimbledon

3I/ATLAS - Ilustración NASA
Cometa

Descubren que el cometa 3I/ATLAS tiene extraordinaria antigüedad y una composición diferente a cualquier sistema solar

Celebración del remo de vikingo de Noruega / FOTO: EFE
Mundial 2026

Unos niños llenan de ternura el Internet acompañando a Noruega en el Mundial con su celebración estilo vikingo

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado - AFP
SpaceX

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre