¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Durante los últimos días se han incrementado los cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras conocerse que este organismo judicial le permitió a Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como Timochenko, exguerrillero de las FARC, viajar a España, mientras que las víctimas siguen sin ser reparadas. Para hablar de este tema, Javier Sarmiento, exministro de Justicia de Colombia, quien conversó con el Informativo de NTN24.