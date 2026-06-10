"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compareció ante los medios de comunicación desde el Comando Central en Florida tras realizar una visita histórica a la base naval de Guantánamo en Cuba, donde abordó múltiples temas de seguridad nacional, entre ellos operaciones contra el régimen de Irán.

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El objetivo principal de su visita a Guantánamo fue enviar un mensaje directo a Cuba: "Queremos asegurarnos que Cuba entiende que las capacidades de Estados Unidos son robustas, que estamos en el vecindario", declaró.

El funcionario fue enfático al advertir sobre la presencia de sistemas de armas extranjeros: "A 90 millas de nuestras costas no deberíamos tolerar que ningún país ponga sus sistemas de armas ahí".

Consultado sobre posibles amenazas de Rusia o China en la región, reconoció: "Siempre hay un riesgo. Estamos monitoreando todo el globo". Advirtió que hay "mucha presión sobre el régimen de Cuba ahora y con razón", señalando que "a veces los líderes toman las decisiones equivocadas cuando hay mucha presión sobre ellos".

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Al respecto, el analista de Relaciones Internacionales Lajos Szászdi León-Borja interpretó estas acciones como parte de una estrategia de disuasión norteamericana.

"Como mínimo se podría decir que es parte de la política de presión sobre el régimen castrista comunista para indicarles que Estados Unidos puede hacerlo, que tienen los medios para hacerlo. El futuro de Cuba está en las manos de Trump", explicó el especialista en política exterior y defensa.

León-Borja señaló el contraste entre las capacidades militares de ambos países: "Con un solo portaviones de la clase Nimitz, podrían barrer con la Fuerza Aérea Cubana que se dice que son unos 30, 31 aviones del siglo XX, obsoletos".

El experto también destacó que la proximidad geográfica de Cuba respecto a Estados Unidos representa una ventaja estratégica significativa, a diferencia de las operaciones en Medio Oriente.