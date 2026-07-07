"Revoca esto": la picante publicación de Bélgica tras eliminar a Estados Unidos del Mundial

La selección de Bélgica publicó un particular mensaje tras haber eliminado por goleada en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Estados Unidos.

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La cuenta oficial de los Diablos Rojos en redes sociales, que corresponde al equipo nacional masculino de la Real Asociación de Fútbol de Bélgica (RAFB), se sumó a la celebración de los jugadores y aficionados después de la victoria de 4 a 1.

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El perfil en mención subió una imagen del delantero Romelu Lukaku celebrando su gol, el cuarto del partido, con el mensaje: "Revoca esto".

Las palabras fueron tomadas por los usuarios como una referencia a la suspensión de la sanción a la estrella Folarin Balogun de Estados Unidos por parte de la FIFA y que el presidente Donald Trump se atribuyó.

Balogun, cabe resaltar, recibió autorización para jugar contra Bélgica tras haber sido sancionado inicialmente con un partido de suspensión por una tarjeta roja directa contra Bosnia y Herzegovina el miércoles pasado en dieciseisavos de final.

En el partido del lunes, sin embargo, el rol de Balogun, delantero en el A. S. Monaco F. C. de la Ligue 1, no fue tan determinante como se esperaba, pues no asistió ningún gol ni tampoco lo marcó.

El presidente Trump reconoció haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para buscar la suspensión de la sanción, lo que avivó aún más el debate en torno a la ya polémica decisión del órgano rector de la organización.

La federación belga, por su parte, tenía derecho a la apelación, recurso que utilizó, pero esta fue desestimada el lunes por la mañana.

La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, afirmó que la decisión de la FIFA de suspender o anular una sanción "cruzó una línea roja".

El viceprimer ministro belga, Maxime Prévot, criticó la intervención de Trump y de los funcionarios de Estados Unidos al calificarla de "decisión incomprensible" y afirmar que "constituiría una flagrante violación de las reglas más básicas del fútbol y del deporte".

El seleccionador belga, Rudi Garcia —uno de los que criticaron la suspensión de la tarjeta roja de Balogun— elogió al delantero por acercarse a él después del partido y restó importancia a una pregunta sobre si la situación motivó aún más a su equipo.

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"No, no era necesario", dijo García. "Independientemente de la alineación titular de Estados Unidos, lo que realmente nos importaba era nuestra alineación. No cambió nada en cuanto a nuestra dedicación", aseveró.