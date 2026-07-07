NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Mundial 2026

"Revoca esto": la picante publicación de Bélgica tras eliminar a Estados Unidos del Mundial

julio 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Romelu Lukaku - Foto EFE
Romelu Lukaku - Foto EFE
El mensaje se dio en medio del escándalo por la suspensión de la sanción al delantero de Estados Unidos.

La selección de Bélgica publicó un particular mensaje tras haber eliminado por goleada en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

La cuenta oficial de los Diablos Rojos en redes sociales, que corresponde al equipo nacional masculino de la Real Asociación de Fútbol de Bélgica (RAFB), se sumó a la celebración de los jugadores y aficionados después de la victoria de 4 a 1.

o

El perfil en mención subió una imagen del delantero Romelu Lukaku celebrando su gol, el cuarto del partido, con el mensaje: "Revoca esto".

Las palabras fueron tomadas por los usuarios como una referencia a la suspensión de la sanción a la estrella Folarin Balogun de Estados Unidos por parte de la FIFA y que el presidente Donald Trump se atribuyó.

Balogun, cabe resaltar, recibió autorización para jugar contra Bélgica tras haber sido sancionado inicialmente con un partido de suspensión por una tarjeta roja directa contra Bosnia y Herzegovina el miércoles pasado en dieciseisavos de final.

En el partido del lunes, sin embargo, el rol de Balogun, delantero en el A. S. Monaco F. C. de la Ligue 1, no fue tan determinante como se esperaba, pues no asistió ningún gol ni tampoco lo marcó.

El presidente Trump reconoció haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para buscar la suspensión de la sanción, lo que avivó aún más el debate en torno a la ya polémica decisión del órgano rector de la organización.

La federación belga, por su parte, tenía derecho a la apelación, recurso que utilizó, pero esta fue desestimada el lunes por la mañana.

La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, afirmó que la decisión de la FIFA de suspender o anular una sanción "cruzó una línea roja".

El viceprimer ministro belga, Maxime Prévot, criticó la intervención de Trump y de los funcionarios de Estados Unidos al calificarla de "decisión incomprensible" y afirmar que "constituiría una flagrante violación de las reglas más básicas del fútbol y del deporte".

El seleccionador belga, Rudi Garcia —uno de los que criticaron la suspensión de la tarjeta roja de Balogun— elogió al delantero por acercarse a él después del partido y restó importancia a una pregunta sobre si la situación motivó aún más a su equipo.

o

"No, no era necesario", dijo García. "Independientemente de la alineación titular de Estados Unidos, lo que realmente nos importaba era nuestra alineación. No cambió nada en cuanto a nuestra dedicación", aseveró.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Copa Mundial del Fútbol

Selección de Bélgica

Octavos de final del Mundial

Fútbol

Selección de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Deportes

Ver más
Hinchas mexicanos - EFE
Mundial 2026

Hinchas mexicanos hostigaron a la selección de Ecuador en su hotel: la federación ecuatoriana respondió y catalogó los hechos como "acciones antideportivas"

Fanáticos y jugadores de la selección de fútbol de Canadá - Foto: EFE
Mundial

"Increíble pero cierto": Canadá le hizo 6 goles a Catar y el árbitro del partido dio 9 minutos de tiempo agregado

BMO Field de Toronto - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Toronto inaugurará historia futbolística de Canadá como anfitrión del Mundial 2026 en el BMO Field

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Hinchas mexicanos - EFE
Mundial 2026

Hinchas mexicanos hostigaron a la selección de Ecuador en su hotel: la federación ecuatoriana respondió y catalogó los hechos como "acciones antideportivas"

Tiburón blanco - Foto Canva
Tiburones

Graban por primera vez a un tiburón blanco adulto en las profundidades del Mediterráneo

Incrementa la exportación de petróleo venezolano - Foto referencia: Canva
Petróleo

“Venezuela es un protectorado de los Estados Unidos”: experto sobre el incremento de ventas del crudo venezolano

Fanáticos y jugadores de la selección de fútbol de Canadá - Foto: EFE
Mundial

"Increíble pero cierto": Canadá le hizo 6 goles a Catar y el árbitro del partido dio 9 minutos de tiempo agregado

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella
Elecciones Presidenciales en Colombia

Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre