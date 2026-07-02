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Jueves, 02 de julio de 2026
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TPS

Congresista de Estados Unidos pide al gobierno de Trump renovar el TPS para venezolanos tras los terremotos

julio 2, 2026
Por: Natalya Baquero González
TPS venezolanos - Foto referencia: Canva
TPS venezolanos - Foto referencia: Canva
De acuerdo con la legisladora norteamericana, dentro de una ley incluida por el Congreso, se encuentran incluidos los sismos como una causal de otorgamiento del TPS.

María Elvira Salazar, senadora de los Estados Unidos, manifestó este miércoles que la administración del presidente Donald Trump debería redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a los venezolanos que residen en la nación norteamericana, teniendo en cuenta la situación que enfrenta Venezuela tras los terremotos.

De acuerdo con la legisladora norteamericana, dentro de una ley incluida por el Congreso, se encuentran incluidos los sismos como una causal de otorgamiento del TPS.

"La ley es clara. El Congreso incluyó específicamente los terremotos como fundamento para otorgar el Estatus de Protección Temporal porque entendió que hay desastres que hacen imposible que una persona regrese de manera segura a su país”, expresó la Salazar por medio de su red social de X.

Según la senadora, actualmente la nación sudamericana se encuentra “viviendo esa realidad en este momento”.

En ese sentido, la congresista señaló que la administración del presidente Donald Trump “debe hacer lo correcto y redesignar el TPS para los venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos”.

Asimismo, dejo claro que en medio de esta situación, enviar a los venezolanos a su tierra natal en estos momentos donde se encuentra afectada por la tragedia “simplemente no es una opción”.

El mensaje de la legisladora republicana se suma a la solicitud enviada por líderes venezolanos residentes en la Florida, quienes el pasado viernes 26 de junio firmaron una nueva solicitud dirigida a la Casa Blanca por medio de la cual hicieron un pedido al presidente Donald Trump para que su administración active un nuevo Estatus de Protección Temporal.

Mientras se evalúa esta alternativa para los oriundos de Venezuela, los Estados Unidos siguen desplegando efectivos militares apoyando la respuesta de ayuda ante los terremotos, esto según la información compartida por el Comando Sur.

“Bajo la dirección de #SOUTHCOM, casi 2.000 efectivos militares de EE. UU. continúan apoyando la respuesta de ayuda por los terremotos liderada por el Departamento de Estado del gobierno de EE. UU. en Venezuela, cerca del epicentro de los devastadores terremotos del 24 de junio”, indicaron en su cuenta de X.

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