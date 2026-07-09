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Jueves, 09 de julio de 2026
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Mundial 2026

Pelea en plena rueda de prensa en el Mundial; ni Brahim Díaz lo podía creer

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Pelea en plena rueda de prensa del Mundial / FOTO: EFE
Pelea en plena rueda de prensa del Mundial / FOTO: EFE
El delantero marroquí estaba respondiendo a las preguntas de los periodistas previo al duelo contra Francia, cuando comenzó la discusión.

Previo al primer duelo de los cuartos de final del Mundial entre Marruecos y Francia, se presentó una bochornosa situación, el delantero marroquí Brahim Díaz estaba respondiendo preguntas en la rueda de prensa cuando se presentó una pelea.

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En un video publicado por Dsports se puede observar el momento en el que el jugador del Real Madrid respondía las preguntas de los periodistas y abre los ojos impresionado por la discusión que se desató en el recinto.

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Por fortuna no pasó a mayores la discusión y se pudo continuar con la rueda de prensa; hasta se le olvidó a Díaz lo que le habían preguntado y los organizadores le ofrecieron disculpas.

En rueda de prensa también el técnico de Marruecos, Mohamed Ouahbi, confirmó que no podrá contar para este importante partido con su goleador en este Mundial, el mediocampista ofensivo Ismael Saibari.

El flamante fichaje del Bayern Munich, autor de tres goles en Norteamérica 2026, tuvo un problema en el isquiotibial durante la victoria 3-0 contra Canadá en octavos el sábado y no se ha recuperado para el juego del jueves en Foxborough, cerca de Boston.

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"Todo el mundo está disponible para el partido, salvo Ismael Saibari, para quien este partido llega demasiado pronto, aunque no está descartado para el resto de la competición, eso espero", dijo el seleccionador en una rueda de prensa en el Gillete Stadium, sede del encuentro.

Saibari ha sido clave para los Leones de Atlas en la Copa del Mundo: anotó en cada partido de la fase de grupos y marcó el penal decisivo de la tanda desde los doce pasos en los dieciseisavos de final ante Países Bajos.

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