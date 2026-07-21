Inédita alianza política en Colombia: Pacto Histórico apoyó al Centro Democrático en el Senado

En una votación que terminó convirtiéndose en el primer pulso político de alto nivel entre el congreso de Colombia que inició labores este 20 de julio y el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella, el senador Honorio Henríquez, del partido opositor Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, fue elegido como nuevo presidente del Senado. Contra la mayoría de pronósticos, con 56 votos a su favor, Henríquez superó los 45 votos que logró Alfredo Deluque, que era el candidato respaldado por el mandatario electo De la Espriella.