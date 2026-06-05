El legendario avión militar de Estados Unidos capaz de despegar sin pista llega al final de su historia

Esta semana, la Infantería de Marina de Estados Unidos celebró el fin de servicio del AV-8B Harrier II, el avión de despegue y aterrizaje vertical que ha sido un símbolo importante de la aviación de los marines durante 55 años.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos responde sin vacilación luego de que Irán afirmara que disparó tiros de advertencia contra sus buques o

John B. Cumbie, comandante del Escuadrón de Ataque de Infantería de Marina 223, habló en una ceremonia de despedida para la última unidad de Estados Unidos en volar el Harrier. “Como plataforma que se ha desplegado continuamente por todo el mundo”, destacó.

“El Harrier será recordado por su distinguido legado de combate, su legendaria capacidad de despegue y aterrizaje vertical/corto por los infantes de marina y marineros que hicieron especial a esta comunidad”, expresó Cumbie.

Alrededor de 5.000 personas en la base aérea de la Infantería de Marina de Cherry Point, en Carolina del Norte, asistieron al evento donde exhibían los aviones y las capacidades que los hicieron reconocidos.

Entre sus capacidades espaciales, los Harrier están propulsados por un único motor turbofán, su empuje se distribuye a través de cuatro toberas que pueden girar desde la posición horizontal hasta vertical.

Esa capacidad les permitió a los aviones a operar desde zonas sin pistas de aterrizaje o desde las cubiertas de los buques de asalto anfibio de la Marina de Estados Unidos.

“El Harrier no necesitaba un aeródromo. Lo único que hacía falta era un infante de Marina pilotándolo”, dijo al sitio web Task & Purpose el teniente coronel retirado de la Infantería de Marina, Mike Rountree, antiguo piloto del avión.

VEA TAMBIÉN EE. UU. revela imágenes de impresionante interdicción marítima a buque sin nacionalidad en el Océano Índico o

De acuerdo con el museo de aviación Wings Over the Rockies, los aviones cuentan con seis soportes bajo las alas para bombas o cohetes, así como un cañón de 25 milímetros con capacidad de disparar hasta 200 proyectiles.

“Harrier transporta más potencia de fuego que un bombardero B-17 Flying Fortress de la Segunda Guerra Mundial”, afirma la página web del museo.