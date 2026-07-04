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Sábado, 04 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“No pensé en mí, solo en que mi hijo se salvara”: el conmovedor relato de los padres del “bebé milagro” rescatado tras los terremotos en Venezuela

julio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En exclusiva con NTN24, la pareja confesó que “psicológicamente no ha sido nada fácil para nosotros” y aún esperan encontrar a su mascota con vida.

En el programa La Tarde de NTN24, Dayana y Gerson Trujillo, padres del llamado “bebé milagro”, compartieron el doloroso testimonio de cómo fue estar rodeados de escombros y lo que han enfrentado posterior a su rescate.

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Dayana comenzó recordando que mientras permanecía atrapada entre los escombros, su única preocupación era saber de su hijo. “Me generó paz. De hecho, yo fui la que le pidió que lo sacaran primero porque ellos querían sacarnos a los dos juntos, pero al ver que se lo llevaron y lo estabilizaron, ahí mi cuerpo sintió paz”, relató.

No pensé en mí, solo en que mi hijo se salvara”, dijo Dayana, asegurando que esta fue una de las mayores angustias en ese momento, llego a pensar que no logaría salir con vida. Sin embargo, ver a su bebé a salvo le dio tranquilidad.

“Yo veía imposible mi salida, pero para mí ya era suficiente que mi hijo se estuviera salvando. En ese momento no pensé en mí”, expresó.

Por su parte, Gerson explicó que posterior al rescate de su hijo y pareja, ha contribuido a ayudar a familias que están buscando a sus seres queridos, no obstante, confesó que no ha sido fácil volver adaptarse.

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“Psicológicamente no ha sido nada fácil para nosotros. Todavía nos cuesta mucho dormir, tenemos ataques de pánico y estamos buscando a mi perrita. Es una historia que no acaba” reiteró la pareja.

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