Estados Unidos responde sin vacilación luego de que Irán afirmara que disparó tiros de advertencia contra sus buques

El ejército iraní anunció el viernes que lanzó "misiles de advertencia" contra dos buques de Estados Unidos en el mar de Omán, aunque Washington lo negó poco después.

En un comunicado de la agencia de prensa gubernamental IRNA, el ejército afirma que "los destructores hostiles DDG-103 y DDG-8 abandonaron el mar de Omán para dirigirse hacia el océano Índico (...) tras el lanzamiento de misiles de advertencia", en una fecha no especificada.

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La decisión se tomó "en el marco de la continuación de las operaciones para combatir los actos ilícitos (...) de las fuerzas navales terroristas de Estados Unidos".

Pero el Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas norteamericanas en Oriente Medio, rechazó de inmediato la información.

"Las fuerzas iraníes NO atacaron ni dispararon contra buques de guerra de la Armada de Estados Unidos. Hacerlo sería una violación flagrante del alto el fuego", publicó el Comando Central en la red X.

Afirmó además que las fuerzas de Estados Unidos “continúan sus operaciones marítimas en las aguas territoriales, aplicando plenamente el bloqueo actual impuesto a Irán”.

Las escaramuzas en esta zona están debilitando el alto el fuego vigente con Estados Unidos desde el 8 de abril.

El régimen de Irán ha bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz como represalia por la ofensiva de Israel y Estados Unidos lanzada contra su territorio el 28 de febrero, punto de partida de una escalada regional del conflicto.

A su vez, Estados Unidos impone desde abril un bloqueo a los buques iraníes tras el cierre del estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes del conflicto una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

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Aunque se ha acordado una tregua, Irán y Estados Unidos no han logrado ponerse de acuerdo sobre los términos de un acuerdo que ponga fin de manera duradera a la guerra, tras décadas de hostilidad entre ambos países.