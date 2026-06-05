EE. UU. revela imágenes de impresionante interdicción marítima a buque sin nacionalidad en el Océano Índico

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos interceptaron en las últimas horas un buque en el Océano Índico, el cual quedó registrado en videos e imágenes publicadas en redes sociales.

Se trata de un buque sancionado denominado MT DAVINA, el cual no tenía nacionalidad, según detallaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

“Durante la noche, las fuerzas de EE. UU. llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sin nacionalidad sancionado MT DAVINA ubicado en el Océano Índico dentro del área de responsabilidad de INDOPACOM”, declaró.

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En ese sentido, el Comando de Indopacífico explicó que continuará “con la aplicación de la ley marítima global para interrumpir redes ilícitas e interceptar buques que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”.

“Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados. El Departamento de Guerra continuará negando a los actores ilícitos y sus buques la libertad de maniobra en el dominio marítimo”, agregó.

En los videos e imágenes se observan varios helicópteros abordando el buque, al tiempo que varios militares vigilan desde otra embarcación la situación.

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La embarcación es un tanque buque petrolero de gran tamaño que no llevaba nacionalidad y probablemente tenía como objetivo beneficiar al régimen de Irán dadas las sanciones que imperan en medio del conflicto.

Cabe recordar que Estados Unidos ha desplegado sus fuerzas en diferentes zonas del mundo, incluidos el Caribe y el Pacífico, para impedir el tráfico de drogas ilegales a través de embarcaciones pequeñas y grandes.