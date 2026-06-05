NTN24
Viernes, 05 de junio de 2026
Viernes, 05 de junio de 2026
Buque

EE. UU. revela imágenes de impresionante interdicción marítima a buque sin nacionalidad en el Océano Índico

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Interdicción de buque por Estados Unidos - Foto: EFE
Interdicción de buque por Estados Unidos - Foto: EFE
Se trata de un buque sancionado denominado MT DAVINA, el cual no tenía nacionalidad, según detallaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos interceptaron en las últimas horas un buque en el Océano Índico, el cual quedó registrado en videos e imágenes publicadas en redes sociales.

Se trata de un buque sancionado denominado MT DAVINA, el cual no tenía nacionalidad, según detallaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

“Durante la noche, las fuerzas de EE. UU. llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sin nacionalidad sancionado MT DAVINA ubicado en el Océano Índico dentro del área de responsabilidad de INDOPACOM”, declaró.

o

En ese sentido, el Comando de Indopacífico explicó que continuará “con la aplicación de la ley marítima global para interrumpir redes ilícitas e interceptar buques que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”.

“Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados. El Departamento de Guerra continuará negando a los actores ilícitos y sus buques la libertad de maniobra en el dominio marítimo”, agregó.

En los videos e imágenes se observan varios helicópteros abordando el buque, al tiempo que varios militares vigilan desde otra embarcación la situación.

o

La embarcación es un tanque buque petrolero de gran tamaño que no llevaba nacionalidad y probablemente tenía como objetivo beneficiar al régimen de Irán dadas las sanciones que imperan en medio del conflicto.

Cabe recordar que Estados Unidos ha desplegado sus fuerzas en diferentes zonas del mundo, incluidos el Caribe y el Pacífico, para impedir el tráfico de drogas ilegales a través de embarcaciones pequeñas y grandes.

Temas relacionados:

Buque

Ejército

Estados Unidos

Armada

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha mentido el régimen de Delcy Rodríguez a Estados Unidos sobre El Helicoide: cambió la fachada, pero ocultó el horror

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El señor está entre la vida y la muerte”: periodista sobre el caso de José Breijo, excarcelado recientemente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Otra fuente de fraude muy grande es lo que van a hacer las famosas disidencias de las FARC presionando al pueblo”: exsenador Rodrigo Lara

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Kevin Sullivan, ex subsecretario adjunto para Sudamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. (EFE)
Álex Saab

Exfuncionario de Biden Kevin Sullivan responde sobre Alex Saab: "Ahora las condiciones son otras con el presidente Trump"

Vladímir Putin - AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que la guerra con Ucrania "se encamina a su fin"

USS Iwo Jima de la Armada de EE. UU. (EFE)
Venezuela

Estados Unidos desplegó dos de sus buques más grandes en aguas venezolanas: se vieron en el momento de los sobrevuelos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Kevin Sullivan, ex subsecretario adjunto para Sudamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. (EFE)
Álex Saab

Exfuncionario de Biden Kevin Sullivan responde sobre Alex Saab: "Ahora las condiciones son otras con el presidente Trump"

Vladímir Putin - AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que la guerra con Ucrania "se encamina a su fin"

USS Iwo Jima de la Armada de EE. UU. (EFE)
Venezuela

Estados Unidos desplegó dos de sus buques más grandes en aguas venezolanas: se vieron en el momento de los sobrevuelos

El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth - AFP
Medio Oriente

Jefe del Comando Central ante el Congreso de EE. UU: "Hamás, Hezbolá y los hutíes están aislados del suministro de armas y el apoyo de Irán"

Evento de Minecraft en Los Angeles-Foto: AFP
Minecraft

Famosa actriz de las películas originales de ‘Spider-Man’ y ‘Jumanji’ participa en la esperada ‘A Minecraft Movie Squared’: esto es lo que se sabe

Raúl Castro - EFE
Raúl Castro

"Se necesita un tribunal que juzgue a la dictadura cubana": diputada chilena impulsa proceso contra Raúl Castro

Arresto de hermana de la presidente ejecutiva de GAESA - Foto: EFE
Cuba

Marco Rubio confirma la captura en Estados Unidos de la hermana de la presidente ejecutiva de GAESA, empresa controlada por el régimen cubano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre