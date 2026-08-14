Se conocen las primeras excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el primer ciclo de diálogos entre régimen de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición

Este viernes se reportaron las primeras excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el primer ciclo de diálogos entre el régimen de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición.

Según reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos, varios se encontraban en condiciones precarias en centros de tortura como Los Teques, Yare y otras cárceles fuera de Caracas.

Los excarcelados:

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Yolimar Alemán, detenida en relación con el caso Gedeón.

Daniel Zambrano, privado de libertad desde el 28 de mayo de 2022.

Emirlendris Benítez, una comerciante venezolana que en 2018 fue detenida estando embarazada acusada de participar en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro.

Samaira Romero, exmilitar detenida por el régimen por la Operación Gedeón.

María Auxiliadora Marrufo, esposa del militar italo-venezolano retirado Juan Carlos Marrufo.

Jesús Antonio Castro, agente del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana detenido el 13 de diciembre del 2019.

Tras esto, Andreína Baduel, vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, confirmó las liberaciones, pero señaló que resultan insuficientes.

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"Hoy comenzaron a materializarse algunas liberaciones. Hemos recibido un reporte de dos presos políticos que estaban en condiciones muy inhumanas, Yolimar Alemán y Daniel Zambrano", declaró Baduel, quien agregó: "No puede ser uno, no, tienen que ser todos, porque este proceso, si de verdad ellos quieren demostrar que van a enrumbar el país hacia otros caminos, lo tienen que hacer demostrando con una real voluntad política y no parcial y a cuentas gotas".

Periodistas y defensores de DDHH compartieron videos del momento de la salida de un grupo de 14 excarcelados cuyos nombres aún están por confirmarse.

Es de señalar que esto ocurre luego de que el miércoles, Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, publicara en su cuenta oficial de la red social X el documento del primer ciclo de conversaciones con el régimen venezolano.

Lo que llama la atención es que por ninguna parte del informe se habla de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni del desarrollo de elecciones en Venezuela.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.