NTN24
Domingo, 07 de junio de 2026
Domingo, 07 de junio de 2026
Papa León XIV

El papa León XIV ofició una misa ante más de 1,2 millones de fieles en Madrid e instó a los todos los fieles del catolicismo a "romper las cadenas de todo egoísmo"

junio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV | Foto: EFE
Papa León XIV | Foto: EFE
El papa tiene previsto otras ceremonias masivas durante su visita que lo llevará de Madrid a Barcelona y a las islas Canarias, en un país que es bastión histórico del catolicismo en Europa pero donde la práctica religiosa ha ido perdiendo fuerza en las últimas décadas.

Este domingo las calles de Madrid se vieron inundadas por más de un millón de personas que asistieron a la misa que ofició el papa León XIV en donde hizo un llamado para renovar la fe católica en el país europeo.

En su segunda jornada en España, el sumo sacerdote brindó una misa en la emblemática plaza de Cibeles en donde más de 1,2 millones de fieles asistieron y pudieron escuchar las palabras en las que el papa pidió que la religiosidad que ha reinado en el país desde hace siglos "no sea un museo" del pasado.

Ante todos los fieles, el pontífice afirmó: "He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana: que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy".

o

Además, a todos los presentes les dijo que la Eucaristía no es solo una tradición o una celebración religiosa, sino también es "la presencia viva de Jesús que sigue caminando junto a su pueblo".

Asimismo, el papa, de 70 años, instó a todos fieles del país europeo a "romper las cadenas de todo egoísmo" recordándoles que "nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano".

Al final de la misa, a la que asistieron el rey Felipe VI y la reina Letizia, resonaron gritos de "¡Viva el papa!" por las calles de Madrid.

Las autoridades dispusieron un amplio dispositivo logístico y de seguridad para la misa, al término de la cual León XIV encabezó una procesión del Corpus Christi, en el segundo día de una visita de una semana a España. Madrid apostó a lo grande y más de 30.000 claveles, en su mayoría amarillos y blancos, los colores de la bandera del Vaticano, adornaron el recorrido.

El papa tiene previsto otras ceremonias masivas durante su visita que lo llevará de Madrid a Barcelona y a las islas Canarias, en un país que es bastión histórico del catolicismo en Europa pero donde la práctica religiosa ha ido perdiendo fuerza en las últimas décadas.

En los setenta, un 90% de españoles se identificaban como católicos, una cifra que cayó al 56,1% en una encuesta de mayo pasado de la institución pública Centro de Investigaciones Sociológicas, según información de la radio y TV públicas españolas (RTVE).

Este domingo en horas de la tarde, el líder de la iglesia seguirá su agenda y sostendrá un encuentro con figuras de la cultura, el deporte y la economía.

Temas relacionados:

Papa León XIV

España

Madrid

Iglesia Católica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo respiran los astronautas en el espacio? La emergencia que encendió las alarmas en la EEI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Afecta a De La Espriella no acatar la medida del juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Afiche de Mojtaba Khamenei, actual líder de los ayatolás - Foto: AFP
Régimen de Irán

Régimen de Irán dice que las fuerzas armadas se encuentran preparadas para responder ante “cualquier agresión”

Pedro Sánchez | Foto EFE
España

Pedro Sánchez mantiene su apoyo al expresidente Zapatero, investigado judicialmente en España y vinculado al régimen de Venezuela

Incendio Forestal - Foto Canva
Incendios forestales

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Afiche de Mojtaba Khamenei, actual líder de los ayatolás - Foto: AFP
Régimen de Irán

Régimen de Irán dice que las fuerzas armadas se encuentran preparadas para responder ante “cualquier agresión”

Foto de referencia de dólares (EFE)
Colombia

Precio del dólar en Colombia cae tras resultados de la primera vuelta presidencial que favorecieron a Abelardo de la Espriella

Pedro Sánchez | Foto EFE
España

Pedro Sánchez mantiene su apoyo al expresidente Zapatero, investigado judicialmente en España y vinculado al régimen de Venezuela

Incendio Forestal - Foto Canva
Incendios forestales

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Estados Unidos

Régimen de Irán acusa a Estados Unidos de "violación flagrante" del alto el fuego

Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones en Colombia

¿Qué impacto podría tener en las elecciones en Colombia apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella?

Delcy Rodríguez y Marco Rubio. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio dice que Delcy Rodríguez viajará la próxima semana a India para negociar venta de petróleo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre