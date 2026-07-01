NTN24
Miércoles, 01 de julio de 2026
Miércoles, 01 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Policía del régimen fue increpado por la población tras intentar llevarse un bolso con dólares en lugar de ayudar a los rescates

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía del régimen es increpado por intentar robarse un bolso con dólares / FOTO: Captura de pantalla
Policía del régimen es increpado por intentar robarse un bolso con dólares / FOTO: Captura de pantalla
El uniformado encontró un bolso con dinero que pretendía llevarse, pero la comunidad lo detuvo y rompió los billetes.

Crece la indignación por los abusos de las fuerzas del régimen que hacen presencia en la zona del desastre, en lugar de tomar picos y palas para ayudar en los rescates, muchos han sido grabados por los pobladores robando pertenencias, electrodomésticos y hasta dinero en efectivo de las casas derrumbadas.

Te puede interesar:

Un miembro de la policía científica intentaba llevarse un bolso con fajos de dólares que encontró bajo los escombros cuando fue increpado. Los ciudadanos le quitaron los billetes al funcionario y los rompieron en señal de repudio.

o

Los hechos ocurrieron en los escombros cercanos a las residencias Vallarta, en Playa Grande, estado La Guaira cuando un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llevaba el bolso con el dinero que se había encontrado entre las ruinas y fue increpado por unas mujeres, quienes, por la fuerza, le quitaron el dinero (cerca de 10.000 dólares) y rompieron los billetes.

Este no es un hecho aislado, ya que hay videos en redes sociales de otras denuncias a fuerzas del régimen saqueando algunos lugares afectados y llevándose electrodomésticos y demás. Incluso, se habla que han sido visto sustrayendo dinero de los bolsillos de los cuerpos que ven bajo los escombros.

Casi una semana después de los terremotos que dejaron casi 2.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos, Venezuela continúa la desesperada búsqueda de supervivientes, mientras intenta atender a los muchos que se quedaron sin techo ni sustento.

o

La urgencia humanitaria se acentúa en Venezuela ante la falta de alimento y techo para decenas de miles en la calle tras los movimientos telúricos.

La tensión aumenta en el estado de La Guaira, el más devastado, con una escasez de comida "generalizada" y servicios básicos que colapsaron, advirtió el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Régimen venezolano

Funcionarios

Policía

Catástrofe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que "exguerrilleros sin cumplir los requisitos" van a ocupar cargos en la UNP con decreto del Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Merce Villegas en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

Ashley Moody, senadora republicana (EFE)
Terremoto

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, como si fuera jefe de Estado llegó a India: ¿qué se sabe del viaje de la líder del régimen venezolano?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump dice que Estados Unidos ayudó a transportar en secreto 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

Enner Valencia se solidariza con Venezuela / FOTO: EFE
Terremoto en Venezuela

Enner Valencia envió un mensaje de apoyo a Venezuela en medio de los festejos por la clasificación de Ecuador en el Mundial

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, como si fuera jefe de Estado llegó a India: ¿qué se sabe del viaje de la líder del régimen venezolano?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump dice que Estados Unidos ayudó a transportar en secreto 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

Enner Valencia se solidariza con Venezuela / FOTO: EFE
Terremoto en Venezuela

Enner Valencia envió un mensaje de apoyo a Venezuela en medio de los festejos por la clasificación de Ecuador en el Mundial

Partido Colombia vs. Portugal (Mundial 2026) - Foto: EFE
Mundial

Todo listo para la siguiente ronda del Mundial: este es el equipo con el que jugará Colombia en los 16avos de final

Drones ucranianos impactaron instalaciones energéticas y militares en Moscú y San Petersburgo - AFP
Moscú

Drones ucranianos impactaron instalaciones energéticas y militares en Moscú y San Petersburgo

Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua - Foto: EFE
Régimen

Informe de la ONU destaca que las mujeres y las personas LGBTIQ+ sufren con mayor dureza la "represión política" del régimen de Nicaragua

Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

El mensaje de Milei de cara a la segunda vuelta electoral de Colombia: "Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el ballotage del 21 de junio"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre