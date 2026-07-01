Policía del régimen fue increpado por la población tras intentar llevarse un bolso con dólares en lugar de ayudar a los rescates

Crece la indignación por los abusos de las fuerzas del régimen que hacen presencia en la zona del desastre, en lugar de tomar picos y palas para ayudar en los rescates, muchos han sido grabados por los pobladores robando pertenencias, electrodomésticos y hasta dinero en efectivo de las casas derrumbadas.

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Un miembro de la policía científica intentaba llevarse un bolso con fajos de dólares que encontró bajo los escombros cuando fue increpado. Los ciudadanos le quitaron los billetes al funcionario y los rompieron en señal de repudio.

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Los hechos ocurrieron en los escombros cercanos a las residencias Vallarta, en Playa Grande, estado La Guaira cuando un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llevaba el bolso con el dinero que se había encontrado entre las ruinas y fue increpado por unas mujeres, quienes, por la fuerza, le quitaron el dinero (cerca de 10.000 dólares) y rompieron los billetes.

Este no es un hecho aislado, ya que hay videos en redes sociales de otras denuncias a fuerzas del régimen saqueando algunos lugares afectados y llevándose electrodomésticos y demás. Incluso, se habla que han sido visto sustrayendo dinero de los bolsillos de los cuerpos que ven bajo los escombros.

Casi una semana después de los terremotos que dejaron casi 2.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos, Venezuela continúa la desesperada búsqueda de supervivientes, mientras intenta atender a los muchos que se quedaron sin techo ni sustento.

La urgencia humanitaria se acentúa en Venezuela ante la falta de alimento y techo para decenas de miles en la calle tras los movimientos telúricos.

La tensión aumenta en el estado de La Guaira, el más devastado, con una escasez de comida "generalizada" y servicios básicos que colapsaron, advirtió el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).