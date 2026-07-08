"Es letal delante de la portería": jugador de Inglaterra sobre Haaland antes de enfrentarlo en cuartos de final del Mundial

Uno de los jugadores de la selección de Inglaterra dijo en declaraciones previas al partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA contra Noruega que el delantero rival Erling Haaland "es letal delante de la portería".

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La combinación de potencia, velocidad y capacidad de definición del jugador de 25 años ha captado la atención global y, con siete goles en el torneo, los ingleses saben que dejarle cualquier espacio en Miami el sábado podría resultar fatal.

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Cuando se le preguntó cómo contener a Haaland, el atacante inglés Morgan Rogers se rio: "¿Alguien ha parado alguna vez a Erling Haaland? No estoy seguro de que lo hayan hecho, pero lo vamos a intentar".

En declaraciones a los periodistas, Rogers agregó: "Es un jugador increíble; las jugadas que hace, sus estadísticas (...) uno sabe lo bueno que es, así que quizás tengamos que intentar (...) evitar que le lleguen balones y que tenga ocasiones, porque es letal delante de la portería".

El futbolista del Aston Villa F. C. de la Premier League —misma liga en la que juega Haaland con el Manchester City—reconoció a su vez que otros jugadores noruegos, como Martin Odegaard, suponen también una gran amenaza.

Uno de los puntos a favor para el equipo nacional inglés, sin embargo, es que pocas selecciones conocen tan bien a Haaland, uno de los delanteros más temidos del mundo que juega en Inglaterra.

El atacante noruego lleva cuatro años aterrorizando a las defensas de la Premier League con el Manchester City, marcando goles a un ritmo impresionante y convirtiéndose en un rival familiar para muchos de los jugadores de Inglaterra.

Los ingleses llegarán motivados de su dramática victoria 3 a 2 ante México en octavos de final.

La plantilla regresó a su base de Kansas City en la madrugada del lunes tras un partido que, según Rogers, los había dejado agotados.

"Para muchos de nosotros, este será el partido más importante en el que hayamos participado, sobre todo en un Mundial y dadas las circunstancias", apuntó.

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Por su parte, el delantero del Bayern de Múnich Harry Kane es también candidato a otra Bota de Oro del Mundial con seis goles y el centrocampista Jude Bellingham también ha contribuido con cuatro tantos, incluidos dos en la más reciente victoria de Inglaterra sobre México.