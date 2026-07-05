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Mundial 2026

Polémica en el Mundial por la decisión de la FIFA de permitirle jugar a la estrella de Estados Unidos, Folarin Balogun, pese a la sanción por expulsión

julio 5, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Folarin Balogun, futbolista de Estados Unidos / FOTO: EFE
Folarin Balogun, futbolista de Estados Unidos / FOTO: EFE
El futbolista vio la roja directa en el partido ante Bosnia y Hersegovina por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic lo que lo dejaba dos partidos suspendido.

Folarin Balogun, figura del coanfitrión Estados Unidos en este Mundial, podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera este domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda, en una decisión aplaudida por el presidente Donald Trump.

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"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la decisión de su Comisión Disciplinaria.

Balogun, máximo goleador del Team USA con tres tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0.

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El atacante del Mónaco estaba siendo la estrella del duelo en Santa Clara (California) tras anotar el primer tanto en el minuto 45.

Pero el choque deparaba un giro de guion cuando Balogun vio una tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos pugnaban por un balón.

Además de su salida del campo, se esperaba que esta infortunada acción fuera a dejar a la escuadra de Mauricio Pochettino sin su delantero más inspirado para el siguiente partido ante Bélgica, en el que tratarán de avanzar a cuartos e igualar su techo en la era moderna de los Mundiales.

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Pero la situación de Balogun dio otro vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, que comenzó confirmando que el ariete recibía un partido de sanción por su expulsión.

Ese castigo, sin embargo, "queda en suspenso durante un período de prueba de un año" en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado.

"Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", agregó el texto.

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