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Martes, 14 de julio de 2026
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Venezuela

Comando Sur revela contenido de carta hallada por militar de EEUU dentro de caja con ayuda humanitaria para Venezuela

julio 14, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Terremotos en Venezuela. - AFP
Terremotos en Venezuela. - AFP
La ayuda llegó con alimentos e insumos básicos junto a mensajes de apoyo para las comunidades golpeadas por la emergencia causada por las intensas precipitaciones.

El Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos para Venezuela dieron a conocer una nueva jornada de asistencia humanitaria dirigida a las familias afectadas en varias regiones de Venezuela.

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A través de publicaciones en la red social X, las dos entidades dejaron ver la entrega de alimentos e insumos de primera necesidad, acompañados de mensajes de solidarios para los ciudadanos que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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Una de las imágenes difundidas por la Embajada de Estados Unidos muestra una carta entregada a la vez que la ayuda humanitaria. En ella se lee: "Mandando abrazos y mucho amor. Fe y esperanza, estamos aquí acompañándolos. Sabemos que no nos podemos imaginar lo que están pasando, pero aquí estamos pensando en ustedes", un mensaje que buscó transmitir apoyo a las familias que han sido afectadas.

La Embajada de Estados Unidos para Venezuela destacó que la ayuda muestra un gesto de solidaridad con las comunidades afectadas. El Comando Sur compartió un video en el que se deja ver el proceso de distribución de los suministros y donde se comparte de nuevo el compromiso de Estados Unidos con la asistencia humanitaria en la región.

En las cajas se observan alimentos y productos básicos, organizadas para su entrega, así como también se ven voluntarios participando en la logística. En los artículos enviados se observan alimentos no perecederos y otros insumos con la tarea de atender las necesidades más urgentes de las personas afectadas.

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La asistencia aterriza en momentos donde varias zonas de Venezuela continúan recuperándose por la catástrofe ocurrida en las últimas semanas, las cuales han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en viviendas e infraestructura. Muchas unidades aún continúan afectadas mientras siguen las labores de atención y recuperación.
Las publicaciones también crearon numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios realzaron el gesto de escribir mensajes a mano con los paquetes de ayuda. Para muchos, estas cartas son un símbolo de soporte para quienes están pasando momentos difíciles como consecuencia de la emergencia.

La difusión de la operación humanitaria ocurre en el momento donde varias organizaciones internacionales continúan con el seguimiento de la situación de las comunidades afectadas en Venezuela. Desde Estados Unidos, la Embajada y el Comando Sur anunciaron que continuarán respaldando iniciativas de asistencia dirigidas a la población civil.

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