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Jhon Jader Durán

¿Última oportunidad en Europa? Jhon Jáder Durán jugará en importante club del viejo continente con otro colombiano

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Jhon Jader Durán, futbolista colombiano (AFP)
Jhon Jader Durán, futbolista colombiano (AFP)
Jhon Jáder Durán ha protagonizado una de las carreras más vertiginosas del fútbol colombiano en los últimos años.

El colombiano Jhon Jáder Durán, cuya carrera y futuro futbolístico estaban en duda tras su efímero paso por el Zenit de Rusia, tendría una nueva oportunidad en el fútbol europeo.

Según el periodista especializado en fichajes Frabizio Romano, el delantero nacido en Medellín sería anunciado en las próximas horas como nuevo fichaje del Benfica de Portugal.

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El club, en el que milita el colombiano Richard Ríos, es uno de los más populares del país y goza de gran popularidad e hinchada.

Aunque Durán sigue siendo una promesa del fútbol en Colombia, ha sido blanco de fuertes críticas por su bajo rendimiento desde que abandonó el Aston Villa de Inglaterra, club en el que tuvo su mejor momento de la carrera.

"¡Jhon Durán ficha por el Benfica, allá vamos! Se ha cerrado el acuerdo para que el delantero colombiano se incorpore en calidad de cedido con una cláusula de opción de compra no obligatoria", dijo el periodista.

"Durán rechazó ofertas de dos clubes de la Liga de Campeones, ya que prefiere el proyecto del Benfica y la oportunidad de jugar a las órdenes de Marco Silva", agregó.

En cuanto a su alto salario, dice Romano, "se compartirá con el Al Nassr", además, "este fin de semana se someterá a las pruebas médicas".

Jhon Jáder Durán ha protagonizado una de las carreras más vertiginosas del fútbol colombiano en los últimos años.

El jugador de apenas 22 años comenzó su carrera en Envigado FC, club reconocido por formar talentos como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

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En 2022 dio el salto a la Major League Soccer (MLS) para vestir la camiseta del Chicago Fire. Allí anotó ocho goles en 27 encuentros de liga.

Su explosión llamó la atención del Aston Villa, que lo fichó en enero de 2023 para competir en la Premier League bajo las órdenes de Unai Emery, donde se consolidó como uno de los delanteros jóvenes más cotizados del mercado.

En un inesperado giro, terminó en el Al-Nassr de Arabia Saudita, que pagó cerca de 64 millones de libras para incorporarlo, convirtiéndolo en uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol colombiano.

Con falta de continuidad y poca confianza del DT, el delantero pasó cedido al Fenerbahçe de Turquía y más tarde al Zenit de San Petersburgo.

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