El Real Madrid anuncia contratación de futbolista que debuta este miércoles en el Mundial

El Real Madrid anunció este miércoles la contratación de un futbolista que debuta este miércoles en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de hacer oficial el lunes la contratación del español Marc Cucurella.

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Se trata del centrocampista portugués Bernardo Silva, quien firmó un contrato de dos años con el Real Madrid, según anunció el club blanco el miércoles.

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Silva dejó el Manchester City tras nueve años repletos de títulos cuando su contrato, a sus 31 años, expiró al final de la temporada pasada.

"El Real Madrid CF y Bernardo Silva han llegado a un acuerdo para que se convierta en jugador del Real Madrid durante las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", comunicó el club.

Silva, que cuenta con 109 partidos internacionales con Portugal, se encuentra actualmente concentrado con su selección en su tercer Mundial.

Formará parte de la selección portuguesa que iniciará su andadura contra la República Democrática del Congo en la fase de grupos del Grupo K en Houston este miércoles.

Silva disputó un total de 459 partidos con el Manchester City y marcó 76 goles desde que llegó procedente del Mónaco en 2017, donde ganó el título de la Ligue 1 junto al capitán de Francia y actual delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Ganó 20 trofeos importantes con el City, incluidos cuatro títulos consecutivos de la Premier League entre 2021 y 2024, de un total de seis.

Formó parte del equipo que ganó la UEFA Champions League y el triplete en 2023, y del equipo de 2019 que logró el triplete nacional.

Sin embargo, últimamente la situación en Madrid ha sido muy diferente. La temporada pasada, terminaron a ocho puntos del campeón de La Liga, el Barcelona, y fueron eliminados en los cuartos de final de la Champions.

Tras no conseguir ningún título importante durante dos temporadas consecutivas, el recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, nombró a José Mourinho como entrenador a principios de junio.

El lunes, el Real Madrid anunció el fichaje del lateral izquierdo Cucurella procedente del Chelsea por una cifra que, según se informa, asciende a 55 millones de euros (63,8 millones de dólares).

Asimismo, se estima que el Real Madrid está a punto de fichar al defensa del Liverpool, Ibrahima Konaté, cuando finalice su contrato en Anfield, y también se le ha relacionado con Denzel Dumfries, del Inter de Milán.

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