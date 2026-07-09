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Jueves, 09 de julio de 2026
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María Corina Machado

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Rubio calificó en aquel escrito a María Corina Machado como "la Dama de Hierro" quien según él es la personificación "de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo".

En medio de las especulaciones de un posible distancimiento entre la administración Trump y la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, resurge un artículo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que evidencia su admiración hacia la líder opositora venezolana.

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El escrito que vuelve a ser difundido es de 2024, en el que el funcionario norteamericano elogió a la figura de la oposición venezolana. Para ese entonces, Machado había sido incluida en el listado de las 100 personas más influyentes en el mundo por la Revista Time, un artículo en el que Rubio demostró su admiración por María Corina.

Rubio calificó en aquel escrito a María Corina Machado como "la Dama de Hierro" quien según él es la personificación "de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo".

Para hablar sobre este tema, Gaby Perozo, presidente de América Hispana, Marlon Camilo Barrios Herrera, periodista de la La FM, conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.

Perozo destacó que no cree que la admiración que tiene Marco Rubio por María Corina Machado "haya cambiado, el tema aquí es ¿qué necesita Estados Unidos hoy para seguir avanzando en Venezuela?".

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Por lo que hay que tener claro que una cosa es la admiración y otra cosa es ese carácter pragmático que tiene la administración Trump para manejar las cosas porque "María Corina Machado no tiene el control total del país. Tiene la voluntad popular, pero no maneja los hilos del poder dentro de Venezuela".

Por su parte, Barrios Herrera afirmó que Trump está sumido en la transición que busca para Venezuela y es algo que tiene que manejar con pragmatismo.

"Marco Rubio además de expresar la opinión que tiene sobre María Corina Machado ha condicionado la legítimidad de Venezuela como país y que en su sistema democrático posterior a la transición a que Machado pueda participar en unas eventuales elecciones", agregó.

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