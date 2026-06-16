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Mundial 2026

Con hat-trick, Messi le da primera victoria a Sudamérica en la Copa del Mundo 2026 e iguala a Klose como máximo goleador de los Mundiales

junio 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Lionel Messi - Foto AFP
Lionel Messi - Foto AFP
El ocho veces ganador del Balón de Oro se convirtió además en el primer futbolista en la historia en jugar en seis Copas del Mundo.

El futbolista argentino Lionel Messi le dio este martes la primera victoria a Sudamérica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de anotar el que también fue el primer hat-trick del certamen e igualar al exdelantero alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales.

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Messi abrió el marcador al minuto 17 en el partido en el que la selección de Argentina derrotó por una amplia diferencia de 3 a 0 al combinado de Argelia.

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La anotación de 'La Pulga' se dio después de que el cuerpo arbitral le anulara un primer tanto en el arranque del partido y luego de que Argelia también ahogara un grito de gol por una posición adelantada.

El ocho veces ganador del Balón de Oro celebró al 60' el que para ese momento era un doblete y con el que extendía la diferencia parcial en el debut de su selección, que fue campeona del mundo en la última edición, la de Catar 2022.

Al minuto 76, el jugador de 38 años consiguió el histórico hat-trick tras un remate bajo cruzado con tal potencia que no pudo atajar el arquero, Luca Zidane, hijo del histórico futbolista Zinedine Zidane.

Messi fue sustituido al minuto 80 por Nico Paz y todo el estadio, el Kansas City, aplaudió al que es considerado por muchos como el mejor futbolista de toda la historia del fútbol.

Una marca sin precedentes

El gran capitán de Argentina se convirtió este martes en el primer futbolista en jugar partidos de seis ediciones de la Copa del Mundo.

La actual estrella del Inter Miami, cabe resaltar, podría ostentar en solitario este récord por menos de 24 horas, pues Cristiano Ronaldo puede saltar al césped en su sexto Mundial en el debut de Portugal el miércoles.

El mexicano Guillermo Ochoa, por su parte, también convocado para una sexta participación mundialista, vio desde el banco el debut del 'Tri' en el partido inaugural del torneo.

Messi también llegó este martes a 200 partidos jugados con la camiseta de Argentina, de la que es máximo goleador con 120 dianas.

A ocho días de cumplir 39 años, Messi se ha embarcado en una última aventura mundialista para defender junto a sus compañeros el título logrado en Catar 2022.

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Este éxito fue la consagración de la carrera de la exestrella del Barcelona, el jugador más laureado con una cuarentena de títulos entre clubes y selección.

También compensó los enormes sinsabores vividos en la trayectoria mundialista que arrancó con 18 años en 2006, especialmente la final perdida en la prórroga ante Alemania en 2014.

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