Golpe al campeón: Lando Norris fue penalizado con 10 puestos en la grilla de salida del Gran Premio de Bélgica

El actual campeón del mundo de la Fórmula 1, Lando Norris, iniciará el fin de semana del Gran Premio de Bélgica con una gran presión luego de que la escudería McLaren confirmara que montará una cuarta unidad de potencia (Power Electronics) en el monoplaza número 1 del británico.

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El montaje de la unidad supera el límite de tres componentes permitidos por el reglamento técnico de la temporada y activa una penalización automática de 10 posiciones en la grilla de salida para la carrera del domingo en Spa-Francorchamps.

La decisión es la consecuencia directa de una serie de fallas de fiabilidad del motor que han perseguido al piloto a lo largo del año.

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Norris ya sufrió un abandono antes de comenzar el Gran Premio de China por fallas eléctricas y tuvo que lidiar con problemas similares en los entrenamientos libres de Japón y en el Gran Premio de Mónaco.

Aunque la unidad que Norris usaba desde el Gran Premio de Miami había funcionado con regularidad, el cambio responde a una estrategia técnica. El fabricante Mercedes-AMG, ha desarrollado una serie de actualizaciones para corregir los recurrentes dolores de cabeza que han afectado tanto a los motores de Mclaren.

A través de un comunicado oficial emitido el jueves de cara a la décima ronda del campeonato, el equipo McLaren explicó la situación.

“Si bien la unidad electrónica de potencia que instalamos en Japón y que hemos utilizado en cada sesión desde Miami, ha funcionado de manera confiable, Mercedes-AMG ha introducido desde entonces una serie de correcciones de confiabilidad en sus nuevos sistemas de electrónica de potencia”, indicó.

Sin embargo, para poder blindar el auto de Norris de cara al resto de la temporada, la penalización era inevitable.

“Para aprovechar estas mejoras, debemos incurrir en una penalización de 10 posiciones en la grilla del auto de Lando para poder usar una unidad nueva. Hemos elegido hacer esto en Bélgica, un circuito donde los adelantamientos son relativamente más comunes, a diferencia de los siguientes dos eventos en Hungría y Zandvoort (Países Bajos)", expresó la escudería.

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Lando Norris se mostró resignado pero combativo ante la sanción que condiciona su fin de semana.

"Ciertamente el fin de semana no será más fácil con la penalización en la grilla. Eso se debe simplemente a que he tenido mala suerte en la primera parte de la temporada perdiendo muchas piezas diferentes, ya sea el motor, la unidad de potencia o los controles... lo que sea que haya sido", dijo el piloto.

Pese a salir desde atrás el piloto confía en el potencial del Mclaren, que además estrenará actualizaciones en su ala trasera para este fin de semana.

"Estoy en desventaja desde el punto de vista de los repuestos, pero eso está fuera de mis manos y de las nuestras en cierta manera. Así es la vida. Solo tengo que asimilarlo y lidiar con algunas de las penalizaciones que se avecinan, pero esta es ciertamente una mejor pista para cumplir las sanciones que las próximas dos", afirmó.