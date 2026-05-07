Real Madrid abre expedientes disciplinarios a dos jugadores por pelea que terminó en hospitalización a pocos días del clásico

El Real Madrid anunció este jueves la apertura de expedientes disciplinarios a dos de sus jugadores, el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni, que habrían protagonizado un altercado violento que envió al primero al hospital por una pequeña herida sangrante.

"El Real Madrid CF comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", escribió el club merengue en su texto, sin dar precisiones sobre la naturaleza de esos hechos.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", apuntó en su breve comunicado.

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Esta es la primera manifestación oficial del club merengue después de que horas antes se conociera a través de informaciones de prensa que Valverde había sido conducido al hospital tras una violenta pelea con Tchouaméni

El internacional charrúa fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según medios españoles.

En un mensaje en Instagram a última hora del día, Valverde habló de "un incidente" con Tchouameni debido "al cansancio de la competición y la frustración", pero negó que hubiera intercambio de golpes entre ambos, ni una pelea física.

"En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió", escribió Valverde, que fue declarado baja para el Clásico del domingo ante el Barcelona por tener que guardar entre 10 y 14 días de reposo, según el protocolo, debido a un "traumatismo craneoencefálico" diagnosticado tras el altercado.

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"En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital", quiso aclarar.

Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.