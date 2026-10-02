Sateliot despliega con éxito cinco nuevos satélites en alianza con SpaceX para expandir su red global de conectividad

La compañía aeroespacial española Sateliot ejecutó este jueves el lanzamiento al espacio de cinco satélites de pequeño tamaño a bordo del cohete reutilizable Falcon 9 de la firma SpaceX.

La operación táctica, desplegada desde las instalaciones de la Vandenberg Space Force Base en California, tiene como propósito fundamental expandir la capacidad operativa de su red IoT 5G NTN y reducir los intervalos de conexión para dispositivos móviles en zonas sin cobertura terrestre tradicional.

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Con la consolidación de la denominada misión “Draconis”, la firma con sede en Barcelona eleva a once el número total de artefactos puestos en órbita desde el inicio de sus operaciones.

Los nuevos dispositivos fueron ubicados a una altitud de 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. Estos equipos cuentan con dimensiones compactas de 20 por 10 por 35 centímetros, un peso de 10 kilogramos y una proyección de vida útil superior a los cinco años de actividad continua.

“El éxito de la misión Draconis fortalece la infraestructura de telecomunicaciones y optimiza la velocidad de transmisión de datos para la industria global. Las mejoras implementadas en la carga útil y el control de orientación consolidan el liderazgo de la tecnología 5G desde el espacio”, explicaron voceros de la compañía durante la transmisión oficial del evento en Barcelona.

Los satélites integran avances significativos respecto a las versiones lanzadas en 2024, entre los que destacan procesadores centrales con mayor capacidad de almacenamiento de datos a bordo y sistemas optimizados para el control de orientación.

La hoja de ruta de la compañía contempla para el año 2027 el despliegue de la flota “Tritó” con tecnología 5G NR TNT, articulada mediante el acuerdo comercial suscrito con la firma PLD Space para lanzamientos a bordo del cohete de fabricación europea MIURA 5.

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Con estos avances en la arquitectura de conectividad global, la industria aeroespacial establece nuevos estándares en el procesamiento de datos masivos y la integración de servicios de telecomunicaciones para los mercados internacionales.