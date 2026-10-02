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Sismos

El Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano ha registrado 113 sismos durante esta semana

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismógrafo / Mapa sísmico de Venezuela - Fotos: X
Sismógrafo / Mapa sísmico de Venezuela - Fotos: X
El occidente de Venezuela concentró la mayor actividad con 55 movimientos telúricos.

Entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2023, el Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano (SSATV) de Funvisis registró 113 sismos en el territorio nacional.

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De acuerdo con el reporte, los 113 eventos oscilaron entre 1,5 y 4,2 Mw.

En ese sentido, "Occidente concentró la mayor actividad con 55 sismos (incluyendo el de mayor rango, entre 4,0 y 5,0 Mw). Seguido por el Centro con 43 movimientos (mayormente microsismos) y Oriente con 15 eventos", sostuvo la instancia.

Cabe acotar que 'Mw' significa Magnitud de Momento (en inglés, Moment Magnitude), una escala logarítmica que se usa para medir la energía total liberada por un sismo.

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Por otra parte, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros.

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