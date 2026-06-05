NTN24
Viernes, 05 de junio de 2026
Viernes, 05 de junio de 2026
Dictadura

El vídeo del dictador norcoreano Kim Jong-un saludando a jugadoras de fútbol de su país mientras estas exageradamente "lloran de felicidad"

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte - Fotos: EFE / X
Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte - Fotos: EFE / X
Según analistas, no mostrarse lo suficientemente conmovido o entusiasta ante la presencia de Kim Jong-un puede ser interpretado como una falta de respeto o deslealtad, lo que conlleva graves consecuencias sociopolíticas.

Recientemente, en redes sociales, se dio a conocer un vídeo del dictador norcoreano Kim Jong-un saludando personalmente a jugadoras de fútbol de su país mientras estas exageradamente "lloran de felicidad".

o

Las imágenes muestran a Kim en Pionyang, saludando a las integrantes del Naegohyang Women's FC (campeonas de la Liga de Campeones Femenina de Asia) y a la selección sub-17 de su país.

En el clip se ve además cómo varias jugadoras rompen en llanto y saltan de emoción al saludar al mandatario, generando un intenso debate internacional.

El equipo femenino Naegohyang se convirtió en el primer club de Corea del Norte en conquistar la Champions League asiática de fútbol.

o

Esto, tras vencer 1-0 al equipo japonés Tokyo Verdy en un torneo disputado en Suwon (Corea del Sur).

Luego de la hazaña, la delegación norcoreana regresó a su país, donde fue recibida directamente por su líder supremo, Kim Jong-un.

El recibimiento culminó con un partido amistoso de exhibición que fue presenciado por el propio dictador.

¿Por qué los ciudadanos en general en Corea del Norte lloran y gritan frente a Kim Jong-un?

De acuerdo con analistas internacionales, se trata de una mezcla de profunda presión social, culto extremo a la personalidad del líder y, en algunos casos, una devoción genuina inculcada desde el nacimiento.

o

Para nadie es un secreto que el régimen norcoreano es altamente controlador y exige lealtad absoluta. Por ello, no mostrarse lo suficientemente conmovido o entusiasta ante la presencia de Kim Jong-un puede ser interpretado como una falta de respeto o deslealtad, lo que conlleva graves consecuencias sociopolíticas, laborales e incluso penales para el individuo y su familia.

Es sabido que el sistema político de Corea del Norte es una dictadura totalitaria de corte estalinista basada en una dinastía hereditaria.

El poder está monopolizado por el líder supremo Kim Jong-un y el Partido de los Trabajadores de Corea (PTC).

Temas relacionados:

Dictadura

Corea del Norte

Kim Jong Un

Régimen

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha mentido el régimen de Delcy Rodríguez a Estados Unidos sobre El Helicoide: cambió la fachada, pero ocultó el horror

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El señor está entre la vida y la muerte”: periodista sobre el caso de José Breijo, excarcelado recientemente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Elecciones en Perú: así está el pulso de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Asciende a 37 el número de muertos por explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China -AFP
China

Asciende a 37 el número de muertos por explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China

Avión | Foto Canva
Avión

JetBlue planea conectar nuevamente a EE. UU. con Venezuela mediante vuelos directos

Foto de avión de Plus Ultra (AFP)
Aerolíneas

Más de 260 pasajeros de aerolínea Plus Ultra varados en Caracas tras desvío no anunciado en ruta Bogotá-Madrid: "estamos aquí ilegalmente"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Asciende a 37 el número de muertos por explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China -AFP
China

Asciende a 37 el número de muertos por explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China

Sistema reproductor femenino - Foto Canva
Embarazo

Revolución en la ciencia: estas son las técnicas que existen actualmente para familias y mujeres que no han podido ser madres por medios naturales

Avión | Foto Canva
Avión

JetBlue planea conectar nuevamente a EE. UU. con Venezuela mediante vuelos directos

Trofeo UEFA Champions League - Foto EFE
Premios

Latinoamérica logra importante distinción en EE. UU. con campaña relacionada con la Champions League que incluyó a estrellas como Puyol, Cafú y Forlán

Ataque en México - AFP
Hallazgo

Macabro hecho en México: arrojaron cuatro cuerpos decapitados frente a la sede del Congreso de Guerrero

Foto de avión de Plus Ultra (AFP)
Aerolíneas

Más de 260 pasajeros de aerolínea Plus Ultra varados en Caracas tras desvío no anunciado en ruta Bogotá-Madrid: "estamos aquí ilegalmente"

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: AFP
Benjamín Netanyahu

Netanyahu afirma que Israel va a "intensificar" su ofensiva en Líbano contra Hezbolá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre