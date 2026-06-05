El vídeo del dictador norcoreano Kim Jong-un saludando a jugadoras de fútbol de su país mientras estas exageradamente "lloran de felicidad"

Recientemente, en redes sociales, se dio a conocer un vídeo del dictador norcoreano Kim Jong-un saludando personalmente a jugadoras de fútbol de su país mientras estas exageradamente "lloran de felicidad".

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Las imágenes muestran a Kim en Pionyang, saludando a las integrantes del Naegohyang Women's FC (campeonas de la Liga de Campeones Femenina de Asia) y a la selección sub-17 de su país.

En el clip se ve además cómo varias jugadoras rompen en llanto y saltan de emoción al saludar al mandatario, generando un intenso debate internacional.

El equipo femenino Naegohyang se convirtió en el primer club de Corea del Norte en conquistar la Champions League asiática de fútbol.

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Esto, tras vencer 1-0 al equipo japonés Tokyo Verdy en un torneo disputado en Suwon (Corea del Sur).

Luego de la hazaña, la delegación norcoreana regresó a su país, donde fue recibida directamente por su líder supremo, Kim Jong-un.

El recibimiento culminó con un partido amistoso de exhibición que fue presenciado por el propio dictador.

¿Por qué los ciudadanos en general en Corea del Norte lloran y gritan frente a Kim Jong-un?

De acuerdo con analistas internacionales, se trata de una mezcla de profunda presión social, culto extremo a la personalidad del líder y, en algunos casos, una devoción genuina inculcada desde el nacimiento.

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Para nadie es un secreto que el régimen norcoreano es altamente controlador y exige lealtad absoluta. Por ello, no mostrarse lo suficientemente conmovido o entusiasta ante la presencia de Kim Jong-un puede ser interpretado como una falta de respeto o deslealtad, lo que conlleva graves consecuencias sociopolíticas, laborales e incluso penales para el individuo y su familia.

Es sabido que el sistema político de Corea del Norte es una dictadura totalitaria de corte estalinista basada en una dinastía hereditaria.

El poder está monopolizado por el líder supremo Kim Jong-un y el Partido de los Trabajadores de Corea (PTC).