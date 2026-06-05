"Simplemente no quiere poner fin a la guerra": Zelenski luego de que Putin rechazara un encuentro entre los dos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticó este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por rechazar la propuesta de una reunión cara a cara para debatir el fin de la guerra iniciada hace más de cuatro años.

"Lamentablemente, la parte rusa vuelve a elegir la guerra: todos escucharon la respuesta de hoy. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra", dijo Zelenski.

El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó reunirse con su homólogo ucraniano en un futuro próximo, un día después de que Zelenski pidiera una reunión entre ambos líderes para poner fin a los ataques.

En un foro económico celebrado en su ciudad natal, San Petersburgo, Putin afirmó que no veía "ningún sentido" en reunirse con Zelenski hasta que se acordaran los términos de un posible acuerdo de paz, lo que provocó que Kiev calificara al líder ruso de "débil" y de "elegir la guerra de nuevo".

Putin también prometió continuar con la ofensiva militar rusa hasta alcanzar plenamente sus objetivos bélicos.

Rusia ha exigido el control de la región oriental ucraniana del Donbás, así como la imposición de amplias restricciones políticas y militares a su vecino.

Kiev y sus aliados han rechazado estas exigencias por considerarlas una capitulación.

Las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos no han logrado acercar a las partes a un acuerdo.