"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, abogado y activista de derechos humanos en el exilio desde hace ocho años, criticó en La Noche de NTN24 la polémica foto del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, junto al número dos del régimen, Diosdado Cabello.

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"Esa foto de Barrett con Cabello, es lo mismo que si Barrett se hubiese tomado una foto con el 'Niño Guerrero', que recientemente fue —mediante un ataque cinético— eliminado de la faz de la tierra por parte de los Estados Unidos", expresó Graterol.

De acuerdo con el abogado, "el señor John Barrett no puede ser el nuevo mejor amigo de un narcoterrorista como Diosdado Cabello", por quien Washington mantiene vigente una recompensa de 25 millones de dólares por información que dé con su paradero.

La imagen en cuestión, cabe resaltar, muestra de frente, en actitud de cercanía, al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y a Cabello, quien se dice ministro de Interior del régimen venezolano.

En el encuentro, que ocurrió durante la despedida de más de 350 rescatistas de Estados Unidos, quienes estuvieron intentando salvar vidas a los venezolanos afectados por los terremotos, se captó a Barrett, incluso, tomando del brazo a Cabello.

La escena, en la que además estuvo presente Delcy Rodríguez, provocó un sinnúmero de críticas y cuestionamientos de los venezolanos.

"Esa imagen de John Barrett cerca de Diosdado Cabello da indignación y el objetivo pareciera que priorizan lo económico y olvidan todo el proceso de violaciones de derechos humanos", dijo en La Noche de NTN24 Carlos Julio Rojas, exprisionero político venezolano y secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas.

Rojas considera que, aunque es "muy importante" el tema económico, no debe estar "por encima de la democracia, por encima de la libertad ni por encima de los derechos humanos".

El exprisionero político del régimen de Venezuela recordó que Cabello "encabezó a partir de agosto del año 2024 todo un proceso de represión que nos llevó a más de 3000 personas a estar tras las rejas y un nivel de terror".

Solicitado por Estados Unidos

Desde marzo de 2020, Cabello tiene en su contra una acusación federal del Distrito Sur de Nueva York de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego.

Para el Departamento de Estado está claro que Cabello participó en una conspiración narcoterrorista violenta y corrupta entre el Cártel de los Soles, designado en noviembre de 2025 como organización terrorista extranjera, y la organización criminal y terrorista de las FARC de Colombia.

Leamsy Salazar, quien hasta diciembre de 2014 fue jefe de seguridad de Cabello, ha señalado en declaraciones a la DEA al número dos de la dictadura venezolana como cabecilla del Cartel de los Soles.

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Todavía está en vigor el llamativo afiche y el monto por el arresto del número dos del régimen venezolano y, según declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, Cabello sigue siendo un criminal solicitado por la justicia de Estados Unidos.