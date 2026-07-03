Bavi, el supertifón que amenaza a islas de Estados Unidos en el Pacífico

Pobladores de Guam y las Islas Marianas del Norte se preparan para el paso de Bavi, un supertifón de gran tamaño que se mueve por el Pacífico hacia dichos territorios de Estados Unidos.

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De acuerdo con el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC), a las 21H00 GMT de este viernes el fenómeno se desplazaba hacia el oeste, entre las Islas Marshall y las Islas Marianas del Norte, con vientos sostenidos de 259 kilómetros por hora y ráfagas de 314.

El sábado por la mañana, Bavi ya había alcanzado la categoría de supertifón, lo que es equivalente a un huracán de categoría 5.

Las estimaciones de los meteorólogos prevén que se debilite antes de llegar el lunes por la mañana a Guam y las Islas Marianas del Norte.

Cabe mencionar que dichos territorios ya sufrieron en abril el paso del supertifón Sinlaku, el cual dejó sin electricidad a decenas de miles de personas, arrasó árboles, se llevó autos y destruyó los techos de numerosas edificaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, informó que "las trayectorias previstas siguen indicando un panorama preocupante para las Marianas. Todos los habitantes de Guam y las Islas Marianas del Norte deben prepararse y esperar, como mínimo, condiciones de tormenta tropical".

Mientras que el archipiélago de las Islas Marianas del Norte alberga a unas 40.000 personas, la isla vecina de Guam, un territorio estadounidense independiente, cuenta con unas 170.000.

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