NTN24
Viernes, 03 de julio de 2026
Viernes, 03 de julio de 2026
Tifón

Bavi, el supertifón que amenaza a islas de Estados Unidos en el Pacífico

julio 3, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Vista general de una playa en Saipán, Islas Marianas del Norte - AFP
Vista general de una playa en Saipán, Islas Marianas del Norte - AFP
El fenómeno se desplazaba este viernes con vientos sostenidos de 259 kilómetros por hora y ráfagas de 314.

Pobladores de Guam y las Islas Marianas del Norte se preparan para el paso de Bavi, un supertifón de gran tamaño que se mueve por el Pacífico hacia dichos territorios de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR:

De acuerdo con el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC), a las 21H00 GMT de este viernes el fenómeno se desplazaba hacia el oeste, entre las Islas Marshall y las Islas Marianas del Norte, con vientos sostenidos de 259 kilómetros por hora y ráfagas de 314.

El sábado por la mañana, Bavi ya había alcanzado la categoría de supertifón, lo que es equivalente a un huracán de categoría 5.

o

Las estimaciones de los meteorólogos prevén que se debilite antes de llegar el lunes por la mañana a Guam y las Islas Marianas del Norte.

Cabe mencionar que dichos territorios ya sufrieron en abril el paso del supertifón Sinlaku, el cual dejó sin electricidad a decenas de miles de personas, arrasó árboles, se llevó autos y destruyó los techos de numerosas edificaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, informó que "las trayectorias previstas siguen indicando un panorama preocupante para las Marianas. Todos los habitantes de Guam y las Islas Marianas del Norte deben prepararse y esperar, como mínimo, condiciones de tormenta tropical".

Mientras que el archipiélago de las Islas Marianas del Norte alberga a unas 40.000 personas, la isla vecina de Guam, un territorio estadounidense independiente, cuenta con unas 170.000.

o

Los datos del Servicio Marítimo Copernicus de la Unión Europea reportaron que los océanos experimentaron su junio más caluroso jamás registrado y podrían batir nuevos récords en los próximos meses.

Esas altas temperaturas en las aguas de los océanos contribuyen a que las tormentas tropicales se intensifiquen, eso sin contar el denominado El Niño.

Temas relacionados:

Tifón

Estados Unidos

Isla

Clima

Fenómeno meteorológico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Compromiso y valor: periodistas de NTN24 narran cómo ha sido su labor informativa en medio de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - AFP
Terremoto en Venezuela

"No solo no hay Estado, sino que la tiranía es un obstáculo aún en esta situación": analista Walter Molina sobre respuesta del régimen a los terremotos en Venezuela

Rescate de Hernán Gil | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"El momento más difícil fue darnos cuenta que el túnel que habíamos hecho para llegar hasta Hernán no nos iba a servir": jefe de los socorristas chilenos sobre el rescate del vigilante en Venezuela

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Venezuela está entrando en una situación similar a la de antes del 3 de enero": abogado de líder comunitario desaparecido luego de denunciar falta de ayuda del régimen tras terremotos

Cartel de los Soles/ Terremotos en Venezuela - Fotos EFE
Terremoto en Venezuela

"El Cartel de los Soles tiene varias caletas allí": criminalista venezolano sobre escándalo de Diosdado Cabello en La Guaira

Terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

"Temo por mi seguridad aunque esté en EE. UU.": venezolana que denunció que el régimen saqueó cajas fuertes luego de los terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Terremotos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Congresistas de EE. UU. piden que ayuda para Venezuela tras devastador terremoto llegue directamente a los afectados: "Delcy es una directora de un cartel de drogas"

Fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche | Foto: AFP
El Tren de Aragua

Estados Unidos ha detenido a al menos 350 miembros del Tren de Aragua, según informó fiscal general

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Milagro en Venezuela: rescatan a un bebé que estuvo 32 horas bajo escombros y sin alimentos

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Terremotos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Congresistas de EE. UU. piden que ayuda para Venezuela tras devastador terremoto llegue directamente a los afectados: "Delcy es una directora de un cartel de drogas"

Jesús Valenzuela, árbitro venezolano de fútbol - Foto: EFE
FIFA

La FIFA confirmó el partido en el que debutará árbitro venezolano en el Mundial 2026: lo hará junto a otros dos connacionales

Fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche | Foto: AFP
El Tren de Aragua

Estados Unidos ha detenido a al menos 350 miembros del Tren de Aragua, según informó fiscal general

Estadio Ciudad de México - Foto AFP
Mundial 2026

"El fútbol nos une a todos": con presencia colombiana y venezolana se vivió el histórico show inaugural del Mundial en México

Julio Enciso | Foto: EFE
Mundial 2026

"Mi sueño era llegar a un Mundial": el desolador mensaje del paraguayo Julio Enciso tras salir lesionado y entre lágrimas del partido amistoso que disputó ante Nicaragua

Supercomputadora - Foto de referencia Canva
Tecnología

China le quitó el puesto a Estados Unidos y se quedó con el título de la supercomputadora más potente del mundo

MetLife Stadium / FOTO: AFP
Mundial 2026

Así es el MetLife Stadium, un lugar que se está acostumbrando a albergar las finales del fútbol mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre