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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Ecuador

Pobre comienzo de Marcelo Gallardo con la selección de Ecuador: no ganó un solo partido de los tres que disputó

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Marcelo Gallardo, entrenador de la selección de Ecuador - Foto_EFE
Marcelo Gallardo, entrenador de la selección de Ecuador - Foto_EFE
Tres derrotas en línea, dos de ellas en penales tras empatar en el tiempo reglamentario, y solo un gol anotado en tiempo corrido.

Marcelo Gallardo tuvo un aterrizaje turbulento en su debut con Ecuador, una selección a la que aún le falta motor y gasolina en el ataque para alcanzar la velocidad que pretende el entrenador argentino.

Tres derrotas en línea, dos de ellas en penales tras empatar en el tiempo reglamentario, y solo un gol anotado en tiempo corrido marcaron el estreno del laureado técnico en la gira de la Tricolor por Asia.

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Ecuador cayó 3-0 ante Corea del Sur y perdió en la tanda de penales 5-4 frente a Japón y 7-6 con Panamá en la Copa Kirin, un torneo de fogueo en el que quedó cuarto y último.

Es la primera vez en sus 15 años como entrenador que el Muñeco debuta con saldo en contra. En sus primeros juegos al mando de Nacional de Montevideo, River Plate (en sus dos etapas) y el Al-Ittihad saudí, consiguió cinco victorias y siete empates.

Para la gira por Asia, Ecuador sufrió las bajas sensibles de tres de sus estandartes defensivos: los defensas Piero Hincapié y Joel Ordóñez y el mediocampista Moisés Caicedo.

Además, fue la primera vez que salió al campo tras el retiro internacional de Enner Valencia. El goleador histórico renunció al equipo nacional tras la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Sin ellos, la Tricolor plantó su mejor cara en el duelo ante Japón. De todas maneras, los tres partidos confirmaron las fracturas que carga el combinado: la ausencia de un lateral derecho y de elementos ofensivos.

"No me conformo con que compitan, sino que compitan para ganar. Los jugadores tienen que dar ese salto de calidad y mentalidad", dijo el Muñeco al final del partido de este lunes con Panamá.

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