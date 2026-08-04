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Martes, 04 de agosto de 2026
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Fútbol

Futbolista sudamericano es procesado tras atropellar a un anciano y causarle la muerte

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: Canva
Foto de referencia: Canva
El club y la defensa del futbolista no han hecho mención alguna sobre su participación en una supuesta carrera callejera.

La justicia de Brasil procesó a Nicolas Bosshardt, futbolista del Sao Paulo de 19 años, por atropellar a un anciano y provocarle la muerte, según confirmaron este martes las autoridades y el club.

Bosshardt fue detenido la noche del lunes en flagrancia tras arrollar a un hombre de 84 años a las afueras de un centro comercial en el barrio de Alphaville, Barueri, en las proximidades de Sao Paulo.

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Aunque el jugador quedó en libertad condicional, seguirá vinculado al caso y quedó a disposición de la justicia, que además lo señala de competir de manera ilegal en las calles.

El club y la defensa del futbolista no han hecho mención alguna sobre su participación en una supuesta carrera callejera.

"Es acusado de participar en una carrera de vehículos a motor en la vía pública y quedó a disposición de la justicia", informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado.

Mientras tanto, autoridades confirmaron que el jugador no estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas y que su documentación estaba en regla.

"Compareció ante las autoridades competentes y se le dio el derecho a afrontar el procedimiento en libertad", publicó por su parte el Sao Paulo en una nota.

El equipo añadió que "seguirá acompañando el caso por medio de su departamento jurídico", al mismo tiempo que lamentó "profundamente lo ocurrido y expresa solidaridad con los familiares de la víctima en este momento de dolor y consternación".

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Asimismo, el Sao Paulo aseguró que "Nicolas permaneció en el lugar brindando asistencia y activando el servicio de rescate. Posteriormente, se presentó en la Delegación de Policía para brindar las debidas aclaraciones".

Bosshardt es lateral izquierdo de la cantera del Sao Paulo pero ya debutó en primera división y en la Copa Sudamericana.

Por su parte, la víctima fatal recibió asistencia de urgencia en el lugar del incidente, "pero no resistió las heridas", indicó la Secretaría de Seguridad Pública.

En un comunicado, la defensa del jugador aseguró que el hombre fallecido estaba "fuera del paso de peatones", en "un lugar inadecuado para el cruce".

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