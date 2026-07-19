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Domingo, 19 de julio de 2026
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Mundial 2026

España borda la segunda estrella en su camiseta: La Roja ganó la final del Mundial 2026 ante Argentina con un gol en tiempo extra

julio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Ferrán Torres (AFP)
Ferrán Torres (AFP)
El seleccionado español dominó todo el partido y contrarrestó por completo a Lionel Messi.

La Selección de España se llevó la corona en el Mundial 2026 y consiguió su segundo título tras vencer a Argentina en un agónico partido que se fue a tiempo extra.

El partido comenzó muy físico, con varias faltas y con claro dominio español, que se quedó con el 65% de la posesión.

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Aunque la selección ibérica logró varios tiros al arco que defiende Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ninguno representó peligro para los ‘albicelestes’.

Ya para la segunda mitad, el dominio español fue absoluto, contrarrestando por completo a Lionel Messi y a la delantera argentina.

Cerca de cumplirse el tiempo de adición, Argentina se quedó con 10 hombres tras una roja al mediocampista Enzo Fernández por una fuerte falta sobre el defensor español Pau Cubarsí.

Sin embargo, la paridad se mantuvo hasta los 90 minutos y el emocionante encuentro se fue al alargue.

En tiempo extra, España logró ponerse encima en el marcador con un agónico y decisivo gol de Ferrán Torres, delantero del FC Barcelona.

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Así salió España a la cancha:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Así formó la Selección de Argentina:

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.

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