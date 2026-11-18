Colombia para Estados Unidos “es un aliado de oro, un aliado indispensable”: exministro de defensa sobre visita de Pete Hegseth

Tras su visita a Venezuela, donde firmó un acuerdo de cooperación militar, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aterrizó en territorio colombiano, donde se reunirá con autoridades colombianas, entre ellas el ministro de Defensa, el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, en un espacio en el que se tiene previsto hablar sobre la cooperación binacional.