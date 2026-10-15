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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Embajada de Estados Unidos

“Es categóricamente falsa”: Embajada de EE. UU. en Panamá niega el despliegue de 600 soldados que publicó The New York Times

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Embajada de EE.UU. en Panamá-Foto: Tomada de X @USEmbPAN
Embajada de EE.UU. en Panamá-Foto: Tomada de X @USEmbPAN
La delegación diplomática desmintió rotundamente la versión difundida por la prensa norteamericana y aclaró el alcance real de los ejercicios militares de entrenamiento conjunto.

La sede diplomática de los Estados Unidos en Panamá calificó de categóricamente falsa la información publicada por el diario The New York Times acerca de un supuesto envío masivo de 600 soldados hacia la nación centroamericana para reforzar operaciones contra el narcotráfico.

A través de un comunicado oficial emitido este miércoles, la representación gubernamental estadounidense precisó que la presencia militar actual se limita a un grupo temporal de 120 efectivos pertenecientes a la décima División de Montaña.

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Dichos uniformados participan en un curso especializado de supervivencia y tácticas en la selva dentro de una escuela autorizada por el Ejército norteamericano, con el propósito de retornar a sus bases de origen al concluir el programa de capacitación.

“La publicación del New York Times que alega el envío de seiscientos soldados estadounidenses a Panamá es categóricamente falsa”, aseveró la embajada mediante el documento oficial difundido en la capital panameña.

El reporte periodístico inicial señalaba que el presunto movimiento de tropas formaba parte de una estrategia ampliada de la administración de Donald Trump para intensificar la presión militar contra carteles de la droga en América Latina, con la participación de países como Colombia y Honduras.

Este cruce de versiones sobre la presencia militar norteamericana en el istmo panameño evidencia las tensiones informativas y geopolíticas que marcan la estrategia de seguridad regional, en medio de un debate complejo entre la cooperación internacional y la soberanía nacional.

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La firme postura de la delegación diplomática busca disipar especulaciones sobre operaciones de gran envergadura, con la reafirmación de que la cooperación bilateral se circunscribe estrictamente a programas de capacitación conjunta y asistencia humanitaria coordinada.

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