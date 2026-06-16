“Es el principio de una larga negociación”: analista sobre el acuerdo entre EE. UU. y el régimen de Irán

El programa La Tarde de NTN24 habló con el analista internacional Andrés Serbian sobre los puntos que tanto los Estados Unidos como el régimen de Irán tendrán en cuenta para la firma del acuerdo del próximo 19 de junio, con el cual se busca poner fin al conflicto entre estas dos naciones en el Oriente Medio.

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“Yo creo que recién se están abriendo las negociaciones; el memorándum de entendimiento que se firmará el viernes 19 plantea básicamente que las negociaciones que se van a dar a lo largo de 60 días”, dijo Serrbin.

Para el analista internacional es claro que durante ese período se pondrán sobre la mesa “distintas prioridades”; entre ellas, una de las más importantes “es la apertura total del estrecho de Ormuz, fundamental para la economía mundial y sobre todo la administración Trump”.

Entre otros puntos clave entre las partes, especialmente está la “discusión del enriquecimiento de uranio” y el “levantamiento de las sanciones económicas”, uno de los que más le interesa al régimen de Irán.

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En ese contexto hay distintas prioridades que se van a tratar; "Desde luego, es la apertura total del estrecho de Ormuz, fundamental para la economía mundial y sobre todo la administración Trump”.

Para Andrés Serbin es claro que “el compromiso que se alcanza para este fin de semana es el principio de una larga negociación y en el transcurso de esa negociación pueden suceder muchas cosas tanto de lado y lado (EE. UU. – Irán), donde puede haber incidencia de otros factores”, teniendo en cuenta otras naciones como Israel.

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En cuanto a los efectos inmediatos en la economía global que se han generado en torno al anuncio de un acuerdo y la reapertura del estrecho de Ormuz, “hay un efecto positivo sobre lo que es la economía mundial”.