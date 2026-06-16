NTN24
Martes, 16 de junio de 2026
Martes, 16 de junio de 2026
Desaparecidos

En México, dos jóvenes venezolanos han sido reportados como desaparecidos

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Familiares de desaparecidos en Méxicos - Foto referencia: AFP
Familiares de desaparecidos en Méxicos - Foto referencia: AFP
Mientras las investigaciones avanzan, los seres queridos mantienen su búsqueda a través de las redes sociales.

En México, dos jóvenes de nacionalidad venezolana han sido reportados como desaparecidos por sus familiares, quienes desde finales del mes de mayo desconocen el paradero de sus seres queridos.

De acuerdo con la información suministrada de manera preliminar, su desaparición se dio en medio de su jornada laboral.

Jesús Gabriel Useche Castro, de 20 años, oriundo de San Cristóbal, Venezuela, quien migró hace dos años a territorio mexicano, es uno de los jóvenes reportados como desaparecidos desde finales de mayo.

Según los seres queridos de Useche, desapareció junto a su primo, también de nacionalidad venezolana, Brayan José Castro Herrera, de 19 años, quienes fueron vistos por última vez el pasado 26 de mayo sobre las 2:30 p.m.

Frente a este caso, los familiares ya tomaron cartas en el asunto e hicieron las denuncias pertinentes ante las autoridades mexicanas, de las cuales esperan recibir el acompañamiento necesario para dar con el paradero de estos jóvenes.

Mientras las investigaciones avanzan, los seres queridos Jesús Gabriel y Brayan José mantienen su búsqueda a través de las redes sociales y adelantan contacto con organizaciones dedicadas al seguimiento de personas desaparecidas en territorio mexicano.

No obstante, la desaparición de estos dos ciudadanos venezolanos se suma a la de otros tres hombres identificados como Hayder Tabares, de 33 años; Carlos Alberto Caicedo, de 51, y otro joven, quienes al igual que Useche y Castro fueron vistos por última vez en la tarde del pasado 26 de mayo.

Entretanto, los familiares han extendido la invitación a la comunidad para que les ayude con cualquier dato o pista que les permita dar con el paradero de Jesús Gabriel Useche Castro y Brayan José Castro Herrera, quienes están cerca de cumplir un mes de desaparecidos.

Temas relacionados:

Desaparecidos

México

Venezolanos

Jalisco

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a tiempo de no convertirnos en lo que fue El Salvador antes de la llegada de Bukele": Laura Fernández, presidente de Costa Rica

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy las guerrillas tienen candidato propio”: analista ante las amenazas de grupos armados a la población civil

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Actualidad

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

Claudia Sheinbaum confirmó que México permitirá que Irán establezca allí su campamento base para que no pernocte en Estados Unidos durante el Mundial

Alias Calarcá - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
Elecciones Presidenciales en Colombia

Entrevista Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: "sumar entre diferentes en un país polarizado es difícil"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

Claudia Sheinbaum confirmó que México permitirá que Irán establezca allí su campamento base para que no pernocte en Estados Unidos durante el Mundial

Alias Calarcá - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
Elecciones Presidenciales en Colombia

Entrevista Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: "sumar entre diferentes en un país polarizado es difícil"

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"El regreso de María Corina Machado a Venezuela es irreversible y no va a regresar sola": José Amalio Graterol ante visita de la líder democrática a Panamá

Luis Díaz | Foto: EFE
Deportes

"Llegó un momento increíble": Luis Díaz dice que está en su mejor año para ir al Mundial con la 'Tricolor'

Agente de la Policía Nacional de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Detienen a alcalde en Ecuador por supuestamente liderar una estructura dedicada al lavado de activos

Punto rojo | Foto NASA
Fenómeno

Pequeño punto rojo es captado por la NASA y genera inquietud por sus extrañas características

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre