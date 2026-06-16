En México, dos jóvenes venezolanos han sido reportados como desaparecidos

En México, dos jóvenes de nacionalidad venezolana han sido reportados como desaparecidos por sus familiares, quienes desde finales del mes de mayo desconocen el paradero de sus seres queridos.

De acuerdo con la información suministrada de manera preliminar, su desaparición se dio en medio de su jornada laboral.

Jesús Gabriel Useche Castro, de 20 años, oriundo de San Cristóbal, Venezuela, quien migró hace dos años a territorio mexicano, es uno de los jóvenes reportados como desaparecidos desde finales de mayo.

Según los seres queridos de Useche, desapareció junto a su primo, también de nacionalidad venezolana, Brayan José Castro Herrera, de 19 años, quienes fueron vistos por última vez el pasado 26 de mayo sobre las 2:30 p.m.

Frente a este caso, los familiares ya tomaron cartas en el asunto e hicieron las denuncias pertinentes ante las autoridades mexicanas, de las cuales esperan recibir el acompañamiento necesario para dar con el paradero de estos jóvenes.

Mientras las investigaciones avanzan, los seres queridos Jesús Gabriel y Brayan José mantienen su búsqueda a través de las redes sociales y adelantan contacto con organizaciones dedicadas al seguimiento de personas desaparecidas en territorio mexicano.

No obstante, la desaparición de estos dos ciudadanos venezolanos se suma a la de otros tres hombres identificados como Hayder Tabares, de 33 años; Carlos Alberto Caicedo, de 51, y otro joven, quienes al igual que Useche y Castro fueron vistos por última vez en la tarde del pasado 26 de mayo.

Entretanto, los familiares han extendido la invitación a la comunidad para que les ayude con cualquier dato o pista que les permita dar con el paradero de Jesús Gabriel Useche Castro y Brayan José Castro Herrera, quienes están cerca de cumplir un mes de desaparecidos.