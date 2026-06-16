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Martes, 16 de junio de 2026
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Transición democrática

“Hay muchas esperanzas en Cuba en este momento”: experto ante el marco legal que adelantan abogados cubanoamericanos ante una posible transición política

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En el programa La Tarde de NTN24, habló Ronaldo Cartaya, investigador de la Fundación Para los Derechos Humanos en Cuba, sobre el marco legal que se encuentran diseñando los abogados cubanoamericanos para la isla ante una posible transición.

Se ha conocido que juristas y líderes cubanos en el exilio vienen adelantando lo que sería un nuevo marco legal ante una posible transición política y democrática en Cuba, dentro del cual se plantea un consejo provisional de gobierno, reformas institucionales y elecciones libres. Plan que se ejecutaría una vez caiga la dictadura castrista.

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Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con Ronaldo Cartaya, investigador de la Fundación Para los Derechos Humanos en Cuba.

Ante la posibilidad de un cambio de poder en la isla, el experto señaló que: "Hay muchas esperanzas en Cuba en este momento. En un informe que hacemos mensualmente sobre protestas, denuncias, expresiones y críticas en Cuba, estamos viendo que los cubanos están muy esperanzados en que realmente los Estados Unidos tomen una acción para librarlos de este gobierno"

Ronaldo indicó que, a partir de las declaraciones del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio sobre “una acción para librarlos de este gobierno” opresor, “hay varias organizaciones del exilio cubano que están preparando una transición democrática”.

“Este acuerdo por la liberación de Cuba, la

o

Fundación Nacional Cubanoamericana también tiene un plan que igual contempla la unificación nacional, erradicación del poder político del partido comunista, economía del mercado y atención a la crisis humanitaria”, agregó.

Ante la posibilidad de una administración interina como la de Venezuela, dijo que “La aparición o no de una Delcy Rodríguez es más difícil en Cuba; es mucho menos viable que en Venezuela porque este ha sido un partido comunista que está gobernando desde 1965”.

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