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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Donald Trump

“Es un poco más complicado que mis emociones o mis sentimientos”: Zelenski reconoce sentirse traicionado por Donald Trump

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Reunión Zelenski y Trump / FOTO: captura de video
Reunión Zelenski y Trump / FOTO: captura de video
El presidente ucraniano cuestionó el acuerdo entre Washington y Moscú para facilitar las exportaciones de diésel ruso y solicitó a Trump mantener una posición neutral en la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció que se siente traicionado por Donald Trump, después de que el mandatario norteamericano acordara flexibilizar las restricciones a las exportaciones de diésel ruso y planteara que Ucrania requiere de un nuevo presidente. Sus declaraciones dejan ver un nuevo deterioro en la relación entre Washington y Kiev, en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia.

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En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, divulgada el miércoles 14 de octubre, Zelenski fue consultado de forma directa acerca de si consideraba que Trump traicionó a Ucrania. “Realmente, sí, pero es un poco más complicado que mis emociones o mis sentimientos”, respondió.

El mandatario agregó que lamenta la posibilidad de perder a Estados Unidos como aliado. "Es una pena que estemos perdiendo a un socio fuerte", afirmó, al insistir en que la supervivencia de su país está por encima de cualquier cálculo político o comercial.

El principal motivo del malestar es el acuerdo que anunció Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, para facilitar las exportaciones de diésel de Rusia hacia Estados Unidos y otros mercados. La decisión generó preocupación en Kiev y entre aliados europeos, frente al riesgo de que los ingresos energéticos ayuden a financiar la ofensiva rusa contra Ucrania.
Zelenski aseguró que no se opone a que Trump actúe como intermediario entre ambos países, pero exigió que mantenga una posición equilibrada. “Si estás en medio, tienes que permanecer en medio”, señaló. De igual forma cuestionó a los asesores del presidente estadounidense, a quienes responsabilizó de estar orientándolo en una dirección equivocada.

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“No estamos vendiendo nuestro país. Para nosotros no se trata de negocios, es nuestra vida, nuestro país, nuestro hogar y nuestros hijos”, dijo el presidente ucraniano, al detallar por qué ve dolorosas las recientes decisiones de Washington.

El desencuentro se agravó luego de que Trump afirmara que Ucrania tiene que elegir un nuevo presidente, al acusar a Zelenski de no haber conseguido un acuerdo de paz. El mandatario de los Estados Unidos también presiona a Kiev para que reduzca sus ataques contra instalaciones energéticas rusas.

Por su parte, Zelenski advirtió que las restricciones a las capacidades de Starlink para Ucrania, vinculadas a decisiones de Elon Musk, pueden tener consecuencias humanas. La conectividad satelital es fundamental para las comunicaciones y operaciones militares ucranianas.

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