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Embajada de Estados Unidos

"Es resultado del plan de tres fases de Rubio y Trump": exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron el nivel más alto en siete años, según Embajada de EE. UU.

junio 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Embajada de EE. UU. en Venezuela - Foto EFE
Embajada de EE. UU. en Venezuela - Foto EFE
La sede consular destacó el trabajo del Gobierno Trump con los inversores privados y las autoridades "interinas" del régimen de Venezuela.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela aseguró este martes en una publicación en sus redes sociales que las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron el nivel más alto en siete años.

"Las exportaciones de petróleo de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios, el nivel más alto en siete años", precisó la Embajada en su post subido a su cuenta oficial de X.

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En el mensaje, la sede diplomática aseguró que el acontecimiento forma parte del plan de tres fases anunciado en enero por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para lograr la transición en el país sudamericano después de la captura de Nicolás Maduro.

"Es resultado del plan de tres fases del secretario Rubio y el presidente (Donald) Trump", precisó la Embajada, que reanudó sus operaciones en Venezuela a finales de marzo.

Asimismo, el organismo consular destacó el trabajo del Gobierno Trump con los inversores privados y las autoridades "interinas" del régimen de Venezuela como parte de ese proceso.

"La colaboración continua entre las autoridades interinas y los inversores privados impulsa la recuperación económica y una mayor prosperidad tanto para el pueblo de Estados Unidos como para el venezolano", expusieron.

El mensaje, cabe resaltar, fue atribuido al embajador de Estados Unidos en Caracas, John M. Barrett, quien llegó el pasado 23 de abril a Venezuela como nuevo encargado de negocios.

La información sobre el petróleo de Venezuela se dio a conocer cinco meses después del operativo militar de las fuerzas de Estados Unidos en Caracas que resultó no solo en la captura de Maduro, sino en la de su esposa, Cilia Flores.

Cuatro días después de la captura de Maduro, el secretario Rubio contó a la prensa cuál era el plan de Estados Unidos para lograr la transición en el país sudamericano después de reunirse con los senadores.

Se trata de un proceso que, en primer lugar, tuvo como objetivo "estabilizar el país" para que no cayera "en el caos" tras el operativo y que incluía además tomar el control del petróleo venezolano "atrapado" en el país para venderlo y, con ese dinero, beneficiar al "pueblo venezolano" y no al régimen.

La segunda fase fue denominada por Rubio como "recuperación" y explicó en su momento que consistía en garantizar que las empresas de Estados Unidos, occidentales y de otros países tuvieran acceso al mercado venezolano "de forma justa".

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La tercera fase, según el jefe de la diplomacia, será "la de transición", para la que, hasta el momento, no se han fijado fechas, pero se han dado indicios, sin mayores detalles, acerca de que estará relacionada con un proceso electoral.

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