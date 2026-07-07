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Martes, 07 de julio de 2026
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Medio Oriente

EE. UU. tomó drástica decisión ante nuevos ataques en el estrecho de Ormuz: "Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables"

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Acuerdo EE.UU. e Irán - Foto: Canva
Acuerdo EE.UU. e Irán - Foto: Canva
La suspensión anunciada por Washington se da a conocer luego de que tres petroleros sufrieron impactos de proyectiles.

El Gobierno de Estados Unidos tomó una drástica decisión contra el régimen de Irán tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz, los cual ocurrieron en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

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Este martes, Washington revocó una licencia que levantaba temporalmente las sanciones al petróleo de Irán: "Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", dijo un funcionario del Departamento del Tesoro.

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Inicialmente, dicha excepción había permitido al régimen islámico producir, vender y distribuir petróleo crudo, así como sus derivados, hasta el 21 de agosto.

La suspensión anunciada por Washington se da a conocer luego de que tres petroleros, entre ellos un buque catarí que transportaba gas natural, recibieron impactos de proyectiles con pocas horas de diferencia.

Según los reportes, las tres embarcaciones fueron atacadas cerca de Omán, que había propuesto un corredor de tránsito temporal por su costa y cuya iniciativa es rechazada por Irán mientras busca imponer tasas a los barcos que crucen por el estrecho.

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El funcionario del Tesoro de Estados Unidos aseguró a la agencia AFP que su memorando de entendimiento con Irán está basado "enteramente en el cumplimiento" de las condiciones de navegación, y advirtió que Teherán solo verá beneficios si muestra "buena conducta".

El estrecho de Ormuz, importante cruce marítimo para el transporte de energía, fue escenario de tensiones durante la guerra entre Estados Unidos y el régimen islámico, que decidió bloquear la vía marítima.

Ante eso Estados Unidos anunció su propio bloqueo a los puertos iraníes, logrando asfixiar la economía del régimen.

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