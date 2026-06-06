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Sábado, 06 de junio de 2026
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Petróleo en Venezuela

India se ha convertido en uno de los mayores compradores del petróleo venezolano

junio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Delcy rodríguez y el ministro de petróleo y gas natural de India Shri Hardeep Singh Puri / FOTO: EFE
Delcy rodríguez y el ministro de petróleo y gas natural de India Shri Hardeep Singh Puri / FOTO: EFE
La encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez visitó Nueva Delhi para hablar con el gobierno de India y estrechar relaciones que han estado marcadas por el petróleo.

India y Venezuela estrecharon lazos tras la visita de la encargada del régimen Delcy Rodríguez a Nueva Delhi, una gira que ha estado marcada por el creciente peso del petróleo en la relación bilateral.

Un viaje que ocurre, mientras India figura entre los mayores compradores de crudo venezolano y busca diversificar sus fuentes de abastecimiento al tiempo que persiste la incertidumbre sobre los suministros procedentes de oriente medio y las rutas que atraviesan el estrecho de Ormuz. El régimen venezolano expresó la importancia de estos encuentros.

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Luego de la reunión entre el ministro de petróleo y gas natural de India Shri Hardeep Singh Puri y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, el jefe de la cartera energética indicó que las empresas indias están dispuestas a fortalecer su presencia en Venezuela. Dialogaron sobre las oportunidades para forjar una alianza energética duradera entre los dos países.

José Toro Hardy, economista y fue miembro principal del directorio de PDVSA, estuvo en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de esta relación entre India y Venezuela por el petróleo y respondió por qué se ha vuelto uno de los principales compradores del crudo venezolano.

“India está comprando importantes cantidades de petróleo a Venezuela porque se ha visto afectada por lo que ocurre en el estrecho de Ormuz, pues es extremadamente dependiente del petróleo que importa de Rusia y ante el cierre del estrecho de Ormuz, los precios han subido considerablemente por lo que la India ha tratado de diversificar sus importaciones petroleras”, explicó.

El experto señaló también lo que debe ocurrir en Venezuela para incentivar las inversiones extranjeras: “En Venezuela ha habido cambios políticos importantes, se espera que haya elecciones para fortalecer la democracia y al mismo tiempo se esperan modificaciones en el ámbito de la legislación petrolera para poder hacer tres cosas fundamentales para los inversionistas: primero la más absoluta seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y la garantía de que todos los contratos se van a cumplir como se hacía antes de la situación política del país en estas últimas dos décadas”.

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