Diosdado Cabello asegura que es “pura paja” un acercamiento con María Corina Machado para negociar

Diosdado Cabello, miembro importante del régimen de Venezuela, aseguró este lunes que no hay planteada ninguna negociación con la líder democrática María Corina Machado, ni con alguna otra parte de la oposición.

“Eso es pura paja (mentira)”, señaló Cabello durante una rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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Durante la conferencia de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello aseguró que con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, “no está planteado nada y con ella (Machado) menos”.

“No ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo”, prosiguió Cabello quien, además, agregó: “ellos (los opositores) no están en condiciones de poner condiciones en este país”.