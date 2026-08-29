Esta es la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA que promete transformar nuestra comprensión del universo

La NASA se prepara para dar un salto histórico en la exploración del cosmos con el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, el cual está programado para este domingo 30 de agosto de 2026 a las 7:26 a.m. (EDT) desde el Complejo de Lanzamientos 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida. Este observatorio de campo amplio promete transformar nuestra comprensión del universo con capacidades sin precedentes.

Este telescopio lleva el nombre de la doctora Nancy Grace Roman (1925-2018), quien fue la primera astrónoma jefa de la NASA, también conocida como la "madre" del telescopio espacial Hubble. Roman fue la fuerza impulsora del programa de Grandes Observatorios de la NASA, que incluía Hubble, el Observatorio de Rayos X Chandra y los ya retirados Observatorio de Rayos Gamma Compton y telescopio espacial Spitzer, consolidando a la agencia como institución científica mundial.

Estos son algunos datos del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA

Destino y órbita espacial

El observatorio recorrerá 1,6 millones de kilómetros para alcanzar el segundo punto de Lagrange Sol-Tierra (L2), siendo esta la misma ubicación donde se encuentra el telescopio espacial James Webb. En este punto, la gravedad del Sol y la Tierra actúa conjuntamente para mantener el telescopio prácticamente estable sin consumir mucho combustible.

Transformación en la visión del cosmos

Roman combinará un gran campo de visión con nitidez infrarroja para explorar vastas regiones del cielo. Su instrumento de campo amplio es una cámara infrarroja de 300 megapíxeles que ofrece la misma resolución angular que Hubble, pero con un campo de visión al menos 100 veces mayor. Cada imagen abarcará una porción del cielo más grande que el tamaño aparente de la luna llena.

Por medio del instrumento coronógrafo se buscará obtener imágenes directas de exoplanetas, tapando el resplandor de las estrellas para revelar la tenue luz reflejada por planetas que las orbitan.

Objetivos científicos de este telescopio

La misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman tiene como finalidad estudiar la materia oscura, la energía oscura y los exoplanetas. Los científicos esperan realizar un censo estadístico de sistemas planetarios y llevar a cabo investigaciones astrofísicas adicionales, desde objetos en las regiones exteriores del sistema solar hasta agujeros negros en crecimiento y miles de millones de galaxias.

Roman trabajará de la mano con otras misiones de la NASA e internacionales

Roman trabajará en colaboración con Hubble, James Webb de la NASA, la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea y el Observatorio Vera C. Rubin. Esta cooperación permitirá obtener la visión más completa del universo hasta la fecha, combinando diferentes capacidades y rangos de observación e información.

Datos adicionales

Más de 1,3 millones de personas enviaron sus nombres para incluirlos en una tarjeta de memoria adherida a la nave espacial.

El lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA será transmitido en vivo a través de diversas plataformas en nasa.gov/live.

La misión principal tendrá una duración de cinco años, con posibilidad de extensión por otros cinco años. Las primeras imágenes científicas serán compartidas en diciembre de 2026, tras completar el período de puesta en servicio de tres meses. Los datos obtenidos se harán públicos tan pronto como sean procesados.