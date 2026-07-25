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Sábado, 25 de julio de 2026
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Estados Unidos

Estados Unidos inmoviliza petrolero que intentaba romper el bloqueo de los puertos de iraníes

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Buques de guerra de la Armada de EE.UU desplegados- Foto: EFE
Buques de guerra de la Armada de EE.UU desplegados- Foto: EFE
Se trata del segundo buque mercante neutralizado desde que Washington restableció el bloqueo marítimo.

El ejército de Estados Unidos informó este viernes que atacó un buque que intentó desafiar el bloqueo naval establecido sobre los puertos iraníes, mientras régimen de Irán respondió con ataques contra posiciones militares norteamericanas en el Golfo Pérsico.

De acuerdo con el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas norteamericanas dejaron fuera de servicio al buque M/T Lavine en el golfo de Omán después de que la embarcación intentara atravesar el bloqueo en al menos cuatro oportunidades.

En declaraciones a The Associated Press, Hawkins explicó que la tripulación fue advertida repetidamente, pero ignoró las instrucciones, lo que llevó a las tropas de EE. UU. a disparar contra la sala de máquinas del barco.

Se trata del segundo buque mercante neutralizado desde que Washington restableció el bloqueo marítimo. Además, el CENTCOM informó que, desde el inicio de la operación, ha obligado a desviar el rumbo de otras 12 embarcaciones.

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El mismo día en que volvió a imponerse el bloqueo, fuerzas de Estados Unidos también actuaron contra el petrolero Belma, de bandera de Curazao, cuando navegaba con destino a la isla de Kharg, considerada la principal terminal petrolera de Irán en el Golfo Pérsico. Tras ignorar varias advertencias, una aeronave de EE. UU. impactó la embarcación con un misil dirigido a su chimenea el pasado 15 de julio, dejándola fuera de operación.

Mientras tanto, Arabia Saudita bombardeó la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen, como respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes contra buques petroleros saudíes en el mar Rojo, según informó el gobierno de Riad.

Los hutíes, grupo respaldado por Teherán, anunciaron que intensificarán sus operaciones, lo que agrava aún más la tensión tras varias semanas de creciente inestabilidad.

En medio de la escalada, las embajadas de Estados Unidos en distintos países de Medio Oriente alertaron a sus ciudadanos de que las posibilidades de abandonar la región podrían reducirse en los próximos días.

Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria del régimen iraní exhortó a la población de los países vecinos a evitar las zonas cercanas a bases militares con presencia de tropas norteamericanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las conversaciones con Irán representan “por mucho, las más serias que hemos visto”, aunque reconoció que los ataques entre ambos países continúan de forma diaria. Asimismo, aseguró que no tiene prisa por alcanzar el fin del conflicto.

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