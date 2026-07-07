Dan Newlin niega acusaciones de Petro sobre financiación a campaña de Abelardo de la Espriella en Colombia: “Petro, lo reto a que demuestre al pueblo colombiano esta información”

El abogado norteamericano Dan Newlin, quien había sido nominado por el presidente Donald Trump como embajador de Estados Unidos en Colombia, negó categóricamente las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntos aportes millonarios a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

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En entrevista exclusiva con NTN24, Dan Newlin fue enfático al rechazar los señalamientos de Petro. "No ha habido ningún dinero, cero dólares de cualquier cosa de mi parte o a cualquier candidato presidencial durante estas últimas elecciones", afirmó.

El jurista expresó su sorpresa tras las declaraciones de Petro, quien había afirmado a través de redes sociales que Newlin habría aportado 1.8 millones de dólares para la campaña del presidente electo colombiano.

"A mí me tomó por sorpresa totalmente eso. Yo ni siquiera estaba seguro de si eso era real o si era una noticia falsa, porque pues obviamente lo era", dijo.

El abogado, quien cuenta con 27 años de experiencia legal en Estados Unidos, fue claro al señalar las consecuencias que enfrentaría de estar mintiendo.

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"Si yo viniera y estuviera acá presente en ese programa y fabricara mentiras hacia ustedes, yo perdería mi licencia para practicar el derecho, para practicar la abogacía", señaló.

Asimismo, lanzó una advertencia al mandatario colombiano: "Presidente Petro, lo reto a que demuestre al pueblo colombiano esta información. Ellos merecen verla. Muéstresela. ¿Dónde hubo dólares gastados en meta? Usted fue muy claro sobre dónde se gastó y hacia dónde se invirtió eso. Muéstrele hacia dónde fue".

Finalmente, exigió al presidente colombiano que retire las acusaciones o presente una disculpa pública, calificando la situación como una "distracción" antes de la asunción de la nueva presidencia.

"Esto es como intentar generar un problema antes de que justo asuma la nueva presidencia Abelardo. Así que lo hemos visto cómo pasa en países tercermundistas y no debería pasar ahora", concluyó.