NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Estados Unidos

Dan Newlin niega acusaciones de Petro sobre financiación a campaña de Abelardo de la Espriella en Colombia: “Petro, lo reto a que demuestre al pueblo colombiano esta información”

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El abogado norteamericano rechazó los señalamientos del mandatario colombiano y exigió pruebas sobre supuestos aportes de 1.8 millones de dólares.

El abogado norteamericano Dan Newlin, quien había sido nominado por el presidente Donald Trump como embajador de Estados Unidos en Colombia, negó categóricamente las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntos aportes millonarios a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

TE PUEDE INTERESAR:

En entrevista exclusiva con NTN24, Dan Newlin fue enfático al rechazar los señalamientos de Petro. "No ha habido ningún dinero, cero dólares de cualquier cosa de mi parte o a cualquier candidato presidencial durante estas últimas elecciones", afirmó.

El jurista expresó su sorpresa tras las declaraciones de Petro, quien había afirmado a través de redes sociales que Newlin habría aportado 1.8 millones de dólares para la campaña del presidente electo colombiano.

"A mí me tomó por sorpresa totalmente eso. Yo ni siquiera estaba seguro de si eso era real o si era una noticia falsa, porque pues obviamente lo era", dijo.

El abogado, quien cuenta con 27 años de experiencia legal en Estados Unidos, fue claro al señalar las consecuencias que enfrentaría de estar mintiendo.

o

"Si yo viniera y estuviera acá presente en ese programa y fabricara mentiras hacia ustedes, yo perdería mi licencia para practicar el derecho, para practicar la abogacía", señaló.

Asimismo, lanzó una advertencia al mandatario colombiano: "Presidente Petro, lo reto a que demuestre al pueblo colombiano esta información. Ellos merecen verla. Muéstresela. ¿Dónde hubo dólares gastados en meta? Usted fue muy claro sobre dónde se gastó y hacia dónde se invirtió eso. Muéstrele hacia dónde fue".

Finalmente, exigió al presidente colombiano que retire las acusaciones o presente una disculpa pública, calificando la situación como una "distracción" antes de la asunción de la nueva presidencia.

"Esto es como intentar generar un problema antes de que justo asuma la nueva presidencia Abelardo. Así que lo hemos visto cómo pasa en países tercermundistas y no debería pasar ahora", concluyó.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella

Acusaciones

Financiamiento

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Política

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

Polémica por pronunciamiento del Departamento de Estado de EE. UU. sobre intención de María Corina Machado de regresar a Venezuela: “Están prevaleciendo los intereses económicos”, dice analista

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Gustavo Petro aseguró que no volverá a ser candidato en ninguna elección: “no seré un viejo cansón”

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

En medio de cuestionamientos sobre validez jurídica, congresista del Pacto Histórico pide suspender del cargo al presidente Petro hasta el 21 de junio

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Shakira y Messi | Foto: EFE
Shakira

Shakira se rinde ante Messi y le envía emotivo mensaje luego de que se consagrara como el máximo goleador en la historia de los Mundiales: "Tu entrega y dedicación son un ejemplo"

Messi, Vozinha y Cristiano Ronaldo. (EFE)
Mundial 2026

Las principales conclusiones que deja el Mundial tras el debut de todas las selecciones: los últimos en jugar fueron Colombia y Uzbekistán

Gianni Infantino | Foto: EFE
Gianni Infantino

Presidente de la FIFA habla de la ausencia de Italia en el Mundial de 2026 y dice que podría ampliar cupos a 64 equipos "a ver si se clasifican"

La Guaira | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

El doloroso antes y después de una reconocida zona de La Guaira tras los terremotos: decenas de edificios colapsaron

Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia / Iván Cepeda, excandidato a la Presidencia de Colombia - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella responde a reconocimiento de resultados electorales por parte de Cepeda: "Es positivo que reconozca la derrota de su proyecto político"

Helicóptero de la Policía de Japón sobrevuela Utsunomiya / Oso capturado - Fotos: AFP
Japón

Capturan a oso que rondó las calles de una ciudad japonesa durante cuatro días y obligó a cerrar un centenar de escuelas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre